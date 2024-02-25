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Глава X Илон Маск в ответ на вопрос сотрудника компании о создании собственной почты XMail ответил: "Уже на подходе".
Это произошло на фоне слухов о якобы предстоящем закрытии Gmail к 2024 году, которые оказались ложными. Google лишь прекратит поддержку устаревшей HTML-версии сервиса.
Ранее Маск неоднократно говорил о планах превратить X в "суперприложение" по аналогии с китайским WeChat. В частности, в X уже появились платежи и звонки. XMail может стать очередным сервисом в экосистеме компании.