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Илон Маск намекает на создание собственной почты XMail на базе соцсети X. Это произошло на фоне слухов о закрытии Gmail, которые не подтвердились. XMail может стать очередным сервисом в экосистеме Маска после платежей и звонков в X.

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