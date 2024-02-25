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С 1 марта 2024 года в России вводятся новые правила по ограничению доступа к VPN. Это объясняется рисками утечки персональных данных при использовании VPN, по словам Екатерины Мизулиной.
VPN шифрует соединение в Сети, скрывая местонахождение пользователя. Но есть опасения по поводу доступа к запрещённому контенту и кражи данных.
В связи с этим Роскомнадзор заблокирует не соответствующие законодательству VPN-сервисы и запретит распространение информации о способах обхода блокировок. Нарушителям грозят штрафы до 4 млн руб.
При использовании VPN стоит учитывать риски попадания данных к мошенникам.