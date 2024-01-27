Компания Doogee представила новую модель защищенного планшета - R20. Устройство получило сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, подтверждающие его устойчивость к падениям, воде и экстремальным температурам.



Планшет оснащен 10,36-дюймовым 2K дисплеем, чипсетом MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти с возможностью расширения до 2 ТБ и аккумулятором на 21 600 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.



Камера на 50 Мп с сенсором от Sony и фронтальная камера на 16 Мп от Samsung также входят в оснащение R20 наряду с поддержкой сетей 5G, ГЛОНАСС/GPS и разъемом Jack 3.5 мм. Работает планшет на Android 13.



Цена R20 составляет $355. Планшет уже доступен для предзаказа на сайте производителя.