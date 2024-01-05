Связано это с внедрением отечественных TLS.

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Некоторые клиенты Тинькофф Банка столкнулись с уведомлениями о необходимости установки сертификатов Минцифры или использования браузеров "Яндекс" и Atom при онлайн-покупках. Это связано с внедрением российских TLS-сертификатов, разработанных Национальным удостоверяющим центром, для обеспечения безопасного доступа к российским интернет-ресурсам.



Издание "Ведомости" сообщает, что эти браузеры получат приоритет при госзакупках программного обеспечения. Однако, пользователи могут столкнуться с проблемами в работе других браузеров после установки российских сертификатов.



3 января Тинькофф Банк объявил о планах сменить кипрскую юрисдикцию на российскую, перемещая головную компанию TCS Group в специальный экономический район РФ. Это происходит после оштрафования ЦБ РФ в декабре за нарушения, связанные с получением информации о кредитах граждан без их согласия.



Также, как и другие российские банки, Тинькофф сталкивается с проблемами работы мобильных приложений на устройствах iPhone из-за отзыва международных сертификатов безопасности. Рекомендуется устанавливать профиль с российскими сертификатами или использовать веб-версии приложений для решения этой проблемы.