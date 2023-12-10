Британский регулятор CMA может начать расследование в отношении партнерства Microsoft и OpenAI после недавних событий в OpenAI, чтобы определить, не привело ли оно к приобретению контроля со стороны Microsoft

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) рассматривает возможность начала антимонопольного расследования в отношении партнерства между компаниями Microsoft и OpenAI. Поводом послужили недавние события в OpenAI, связанные с отстранением и последующим восстановлением в должности генерального директора Сэма Альтмана.



CMA обращает внимание на тесное сотрудничество Microsoft и OpenAI, включающее инвестиции на сумму до 13 млрд долларов со стороны Microsoft и предоставление облачных сервисов компанией Microsoft для нужд OpenAI. Регулятор хочет выяснить, привело ли такое взаимодействие к приобретению Microsoft контроля над OpenAI и может ли это негативно повлиять на конкуренцию.



В Microsoft заявили, что их сотрудничество с OpenAI гарантирует независимость обеих компаний. Тем не менее, британский регулятор ранее доставил немало хлопот компании в процессе оформления сделки по покупке Activision Blizzard.