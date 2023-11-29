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Компания Capcom объявила о прекращении поддержки совместного контента в игре Monster Hunter Rise, начиная с 21 января 2024 года. Это коснется некоторых бесплатных DLC, созданных в коллаборации с другими брендами.
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В частности, пользователи больше не смогут загрузить контент по мотивам Sonic the Hedgehog, аттракциона Universal Studios Japan и исторического комплекса Сэнганъэн.
Capcom рекомендует игрокам загрузить интересующий их контент до указанной даты, чтобы в дальнейшем иметь к нему доступ. После 21 января 2024 года повторная загрузка этих DLC станет невозможной.
Причины прекращения поддержки данного контента официально не называются. Предположительно, это связано с окончанием лицензионных соглашений.