Компания Capcom прекращает поддержку некоторых DLC в Monster Hunter Rise, включая контент по Sonic, Universal Studios Japan и Сэнганъэн, начиная с 21 января 2024 года

Компания Capcom объявила о прекращении поддержки совместного контента в игре Monster Hunter Rise, начиная с 21 января 2024 года. Это коснется некоторых бесплатных DLC, созданных в коллаборации с другими брендами.

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В частности, пользователи больше не смогут загрузить контент по мотивам Sonic the Hedgehog, аттракциона Universal Studios Japan и исторического комплекса Сэнганъэн.

Capcom рекомендует игрокам загрузить интересующий их контент до указанной даты, чтобы в дальнейшем иметь к нему доступ. После 21 января 2024 года повторная загрузка этих DLC станет невозможной.

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Причины прекращения поддержки данного контента официально не называются. Предположительно, это связано с окончанием лицензионных соглашений.