Создавайте свой канал в WhatsApp* и делитесь контентом без опасений о конфиденциальности.

© Dima Solomin

Всемирно известный мессенджер WhatsApp* официально представил свою новую функцию - каналы, которая теперь доступна пользователям из более чем 150 стран. Сотни тысяч частных лиц и компаний уже начали создавать свои каналы, а пользователи имеют возможность подписываться только на те, которые им интересны, без каких-либо опасений о конфиденциальности.

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Разработчики этой инновации решили предоставить авторам каналов возможность публиковать разнообразные контенты, включая тексты, изображения, видео, опросы и даже стикеры. Главное преимущество заключается в том, что каналы полностью независимы от чатов, что означает, что информация, опубликованная в каналах, не видна другим пользователям. Более того, телефоны пользователей также остаются анонимными, не разглашаясь даже администраторам каналов.

Команда WhatsApp* отметила, что они учли мнение пользователей во время тестирования этой функции. В каталоге каналов будет применяться автоматический фильтр, учитывающий местоположение каждого пользователя. Каналы также можно будет отфильтровать по новизне и популярности, а также использовать реакции на опубликованные сообщения. В ближайшем будущем администраторы каналов смогут редактировать свои публикации в течение 30 дней. Более того, обновления можно будет пересылать в чаты и группы, снабжая их ссылками на каналы.

Расширение функционала каналов станет доступным для всех пользователей в ближайшие месяцы, предоставляя возможность каждому создать свой собственный канал и делиться интересным контентом.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.