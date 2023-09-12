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На Восточном экономическом форуме состоялась встреча с Денисом Секиринским, замминистром науки и высшего образования России, на которой были обсуждены инновационные подходы к популяризации науки.



Одним из ключевых моментов в эффективном распространении научных знаний является ясное определение целей и задач.



- На что должна направляться работа в данной сфере? Например, на увеличение количества школьников, успешно сдавших ЕГЭ по естественно-научным предметам, на развитие положительного отношения граждан к выбору научной карьеры для своих детей, на повышение уровня знаний о современных российских ученых и значимых отечественных научных достижениях, - отметил Денис Секиринский.



На встрече также присутствовал вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, который отметил необходимость знакомства детей с наукой не только в школе, но и уже в детском саду. По мнению академика, особую важность имеет развитие наблюдательности у детей, их интереса к окружающему миру, а также умение обнаруживать закономерности в происходящем.



Тем временем, выпускники школ уже сегодня могут воспользоваться навигатором исследовательских профессий на сайте "Наука.рф". Этот ресурс предоставляет информацию о современных учебных программах в перспективных областях науки, а также о вузах, где можно получить образование в этих сферах в разных регионах России.