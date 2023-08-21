По слухам, AMD выпустит видеокарту RX 6750 GRE за $299. Она будет конкурировать с RTX 4060 Ti от Nvidia.

Согласно инсайдерской информации, компания AMD planuet выпустить новую видеокарту RX 6750 GRE на архитектуре RDNA 2. Ожидается, что ее производительность будет немного ниже, чем у Radeon RX 6800.

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Особенностью модели станет хорошее соотношение цены и производительности. Рекомендованная цена составит $299. Таким образом, RX 6750 GRE будет конкурировать с RTX 4060 Ti от Nvidia, которая стоит на $100 дороже.



По слухам, видеокарта получит урезанный чип Navi 21 и 8 ГБ памяти. Без учета трассировки лучей и DLSS ее производительность должна превзойти конкурента от Nvidia в своей ценовой категории.



AMD пока не подтвердила информацию о выпуске RX 6750 GRE. Но если слухи подтвердятся, новая видеокарта может стать привлекательным выбором для геймеров с ограниченным бюджетом.