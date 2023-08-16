Face ID скоро позволит MacBook и iMac разблокироваться одним взглядом, как на iPhone, согласно новому патенту Apple.

Источник фото: insta_photos / Shutterstock

Компания Apple, похоже, готовит сюрприз для своих пользователей, планируя перенести одну из лучших функций iPhone - Face ID - на свои ноутбуки и настольные компьютеры. Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на недавно опубликованный патент Apple.



Согласно патенту под названием "Модуль распознавания света для определения пользователя компьютерного устройства", компания намерена внедрить систему биометрической аутентификации Face ID в MacBook Pro и iMac.

Главная цель использования Face ID в этих устройствах - предоставить пользователям больше вариантов разблокировки их устройств. Система Face ID позволяет использовать собственное лицо пользователя для разблокировки, что существенно снижает вероятность взлома MacBook или iMac.

Вторая причина связана с тем, что люди часто работают с конфиденциальной информацией. Поскольку технология Face ID значительно персонализирована и теоретически более эффективна, чем другие формы блокировки, она лучше защищает личные данные от несанкционированного доступа.

В патенте указывается, что Face ID на компьютерах будет использовать "модуль распознавания световых образцов, который может быть встроен в компьютерное устройство". Модуль будет расположен в отделении, которое может быть "вырезом, кругом, эллипсом, многоугольной формой, рядом многоугольных форм, криволинейной формой и т.д."

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Хотя Apple часто патентует различные технологии, которые потом могут и не появиться в продуктах, учитывая, что компания давно планировала привнести Face ID в Mac, этот патент вполне может стать реальностью.

