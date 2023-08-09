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Тщательное изучение жертвы - новый способ мошенничества с аккаунтами Telegram

Мошенники взламывают Telegram с помощью личных данных. Как защитить свой аккаунт - краткие советы экспертов.
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Введение

В последнее время получила распространение новая схема мошенничества в мессенджере Telegram. Злоумышленники начали тщательно изучать личную информацию потенциальных жертв, чтобы взломать их аккаунты.

Подготовка персональной "стратегии" атаки

Согласно предупреждению компании "Инфосистемы Джет", специализирующейся на кибербезопасности, мошенники сначала собирают данные о биографии, работе, учебе и окружении человека. Затем на основе этих сведений разрабатывают персонализированный план атаки на конкретного пользователя.

Как проводится атака

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Обычно злоумышленники создают поддельные опросы и добавляют туда жертву вместе с ее мнимыми друзьями. Используя личную информацию, они имитируют стиль общения близкого окружения человека, чтобы завоевать доверие. Затем просят пройти по ссылке якобы для голосования, которая ведет на фишинговую страницу Telegram. Там пользователь вводит свой номер телефона и код подтверждения, передавая доступ к аккаунту мошенникам.

Злоупотребление украденными аккаунтами

Получив доступ к профилю жертвы, злоумышленники используют его в корыстных целях. Они рассылают спам и фишинговые ссылки от имени пользователя, собирая конфиденциальные данные или вымогая деньги у контактов. Кроме того, восстановить похищенный аккаунт бывает очень сложно.

Выводы

Таким образом, новая схема мошенничества с изучением личных данных для взлома Telegram представляет серьезную угрозу пользователям. Чтобы защитить свой аккаунт, стоит проявлять бдительность и осторожность при взаимодействии с незнакомцами в мессенджере. Кроме того, рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию и другие меры безопасности.

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Теги

безопасность telegram информационная безопасность мошенники фишинг персональные данные фишинговая атака
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