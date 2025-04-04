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The Curious
Valve представила актуальные данные об оборудовании пользователей Steam за март 2025 года
RTX 3060 самая популярная видеокарта, доля Windows 11 растёт, а AMD укрепляется на рынке

В Steam подведены итоги опроса за март. В обновлённой статистике Valve выяснила, какие процессоры и видеокарты предпочитают геймеры. Также были представлены данные по операционным системам и языкам. Самой популярной видеокартой вновь оказалась NVIDIA RTX 3060, на которую приходится 5,10% пользователей (до этого лидировала RTX 4060). За ней следуют: RTX 4060 (4,77%), RTX 4060 Laptop (4,48%) и GTX 1650 (3,54%). Впервые в список попала RTX 5080 с долей 0,20%. 

Что касается процессоров, то Intel по-прежнему занимает лидирующие позиции, хотя ее доля в марте снизилась на 6,59%, составив 62,30%. В то же время доля AMD укрепила свои позиции на 6,55% и достигла 37,62%. При этом пользователи по-прежнему предпочитают шестиядерники, хотя их доля снижается.

Среди операционных систем на первом месте теперь Windows 11 64 Bit, количество пользователей которой возросло на 11,24%, составив 55,34%. На втором месте находится Windows 10 64 Bit с долей 40,58%.

Также произошли изменения в распределении оперативной памяти: 16 ГБ ОЗУ теперь установлено у большинства пользователей Steam — 44,41%. 

Лидерство среди языков вернулся к английскому, который занимает 36,50%, далее идут упрощенный китайский (25,04%) и русский (8,92%).

#amd #intel #nvidia #видеокарты #steam #valve
Источник: store.steampowered.com
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