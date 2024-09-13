В каждой отрасли творчества можно найти наиболее экзотичные продукты, результат особого взгляда автора, воплощение уникальных идей. В наше время, когда корпорации пачками спускают с конвейера безыдейный, пустой контент, такие работы становятся особенно ценными. В кино, между попсовыми “Назад в будущее” и “Властелин колец” нашли место “Выживший” и “Джентельмены”, в музыке кто-то року с рэпом предпочитает фолктронику и вейпорейв, в живописи есть Сальвадор Дали и его психоделические шедевры.

Интерактивные искусства за последние годы сделали множество шагов вперёд, а работа с ними стала гораздо доступнее - в этой среде не могло не появиться своих, хоть и немного странных, но всё же блистательных жемчужин. Вашему вниманию представляются пять действительно необычных видеоигр для истинных ценителей. И целых две из них - эротические!

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Я постарался избежать спойлеров, но всё равно будьте осторожны.

Вторая и четвертая игры - Lona RPG и Euphoria - СТРОГО 18+!

12 minutes

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https://youtu.be/XuL8FPhKr2Y?si=wWhtUYuUArCNfsaA

Вы появляетесь в уютном подъезде, проходите по ковру, подозрительно напоминающему ковёр из Сияния, заходите в квартиру, целуете любимую жену. А дальше вы попадаете во временную петлю, ваш дом оказывается не домом, жена - не просто женой, и у всех драматичных событий, если постараться, можно увидеть явную, трагическую причину. Эту игру ближе всего можно отнести к квесту, хотя она настолько особенная, что это стало бы ошибкой. Настоящий шедевр с уникальным геймплеем и крайне интересной историей. Небольшой совет - если вам покажется, что вы получили “правильную концовку” - вам 100% просто кажется. А ещё я рекомендую посмотреть видео по лору от Life is Game после прохождения - можете многое для себя открыть.

Lona RPG (18+)

18+

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Самобытное RPG от анонимного тайваньского разработчика. Глубокая интеграция эротики в геймплей - не главная её фишка, хотя без этого потерялась бы значительная часть антуража. А атмосфера тут невероятная - более тёмного тёмного фентези я ещё не видел. Лона живёт в ужасном, грязном и жестоком мире. Это эротическая игра, в которой последнее, что хочется увидеть - элементы эротики. Лично я смог проникнуться к Лоне сочувствием и старался всячески избегать омрачающих её судьбу событий. Основной сюжет, конечно, простоват, но обилие достойно прописанных сайд-квестов это вполне компенсирует. Взрослые читатели, я вам крайне советую прогуляться по Ноэру - это того стоит.

Pathologic 2

https://youtu.be/tuenvJHEjk8?si=e0PKpzwzfggbRqCd

Игра от российских разработчиков, знаменитых своим особым, “театральным” стилем повествования - от Ice-Pick Lodge. Это сиквел/ремейк оригинального Мор: Утопия, но он вносит кардинальные изменения и достоин быть обсуждён отдельно. Пока доступна только одна сюжетная линия из трёх - линия Артемия Бураха, хирурга. Уникальный, загадочный, яркий в своей серости мир подарит вам непередаваемый опыт тягостного отчаяния и борьбы с ним. Если кратко - вам предстоит сражение с неизвестной болезнью. Вы будете бегать с места на место, заботясь о необыкновенных горожанах, забыть которых вам не удастся ещё долго после прохождения. Диалоги прописаны гениально, сюжет непередаваемо прекрасен, геймплей уникален и не отпускает до самого конца. Игра пропитана атмосферой суровых тайн природы, полна метафор и аллюзий, она заставляет задуматься о многих непривычных вещах. Это лучшая игра в моей жизни, серьёзно. Не старайтесь спасти каждого, если это мешает вам погрузиться в атмосферу. Пусть у вас будет свой собственный, особый опыт - без сейвскамминга и супергероизма, зато яркий, чувственный и да, трагичный.

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Euphoria (21+++) 18+

Омерзительно пошлая визуальная новелла. И в этом она уникальна, ведь игра не стремится доставить вам удовольствие, сексуальный контент тут необходим для реализации наглухо сумасшедшего сюжета. “Большую часть времени, около 40 часов, игрок будет погружен в мир садизма, психических отклонений и мрака”- и ChatGPT прав, выдержать такой контент способен не каждый. Я не выдержал, дропнул через полтора часа. Но когда я посмотрел видео по лору - своеобразная, зато безусловная ценность этой игры стала очевидна. Вряд ли редакция вообще одобрит её упоминание, потому о сюжете и геймплее я, тем более, не напишу. Но подобных ей игр я не встречал никогда. Искренне советую трижды подумать, прежде чем в неё играть.

Don`t feed the monkeys

https://youtu.be/Lo4mGTfhuDg?si=155GG9my6vHM3gcd

Очень достойный инди-проект от испанской команды. Пиксельная графика, шутливый нарратив и скрупулёзная проработка деталей дают особенную атмосферу весёлого приключения в, на самом деле, не особо весёлом мире. Но самое ценное в ней геймплей: вам предстоит следить за самками и самцами homo sapiens через заранее установленные скрытые камеры, проводить связанные с наблюдаемым расследования и всяческими способами извлекать из этого выгоду. Вам нужно есть, спать, платить аренду и повышать уровень в клубе - таинственной организации, членство в которой и даёт вам такие необычные возможности. Раскрою одну из многочисленных сюжетных веток - их много, одну можно и проспойлерить:

В одной из камер вы увидите музыканта, который никак не может закончить альбом. В процессе вы сможете понять, как его зовут, и с помощью некоторых внутриигровых манипуляций - где он живёт. Вы можете ничего не делать, и дать ему умереть от запущенного рака, не закончив песню всей жизни. А можете отправить ему пачку запрещённых обезболивающих. Тогда Итан успешно завершит альбом и окончит свой блистательный путь в кругу семьи, озаренным славой. Разница - короткая заметка в газете и небольшая награда (которую вы, кстати, можете и не получить, если немного ошибётесь), но чувства это даёт сильнейшие.

Вот эту игру я советую каждому - замечательный проект.

Я постарался рассказать о самых-самых запомнившихся мне играх, а потому на новую статью сам я вряд ли наскоблю материал. Если вас впечатлила и удивила какая-то необычная игра, которой нет в этой статье - напишите о ней в комментариях, и я обязательно сделаю продолжение!