Google представил обновление для Gmail, которое использует искусственный интеллект для сортировки писем по релевантности. Теперь при поиске учитываются такие факторы, как актуальность, частота открытия писем и контакты. Пользователи также могут переключаться между режимами "Самые релевантные" и "Самые новые". Обновление уже доступно для личных аккаунтов и вскоре будет внедрено для корпоративных пользователей.

Автор : TechCrunch

Компания Google объявила о запуске нового обновления для Gmail, которое призвано упростить поиск писем. Теперь вместо хронологического порядка письма будут сортироваться по релевантности с использованием искусственного интеллекта. При формировании результатов поиска система будет учитывать такие параметры, как актуальность письма, частота его открытия пользователем, а также частота контактов с отправителем.

"С этим обновлением письма, которые вы ищете, с гораздо большей вероятностью окажутся в верхней части результатов поиска. Это сэкономит ваше время и поможет быстрее находить важную информацию", — сообщили в Google в официальном блоге.

Кроме того, компания добавила новую функцию переключения между режимами "Самые релевантные" и "Самые новые" на странице результатов поиска.

Обновление уже доступно для пользователей с личными аккаунтами Google на веб-версии и в мобильных приложениях Gmail для Android и iOS. В будущем Google планирует внедрить эту функцию и для корпоративных пользователей.

Google Gmail

Нововведение стало частью стратегии Google по усилению конкуренции с почтовым приложением Apple, которое в прошлом году получило множество функций, схожих с Gmail, в обновлении iOS 18. Например, недавно в Gmail появилась возможность добавлять события в Google Календарь прямо из письма с использованием технологии Gemini.

Ранее в этом году Gmail также представил "карточки-резюме", которые позволяют пользователям выполнять различные действия прямо из почтового ящика, такие как отслеживание посылок, регистрация на рейсы, установка напоминаний и отметка оплаченных счетов. Кроме того, в приложении была добавлена возможность общаться с ИИ Gemini для управления входящими письмами.