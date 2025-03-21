Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Smile2kk
Nvidia предлагает использовать ИИ для решения проблем энергосетей, вызванных самим ИИ
Компания Nvidia объявила о партнерстве с организацией EPRI для создания консорциума, который займется решением проблем энергосистем с помощью искусственного интеллекта. Рост спроса на электроэнергию, вызванный развитием ИИ, ставит перед энергетической отраслью новые вызовы, которые консорциум планирует решить с помощью открытых моделей ИИ.

 Автор : Daniel Balakov/ Getty Images

Компания Nvidia объявила в четверг о сотрудничестве с EPRI, организацией, занимающейся исследованиями и разработками в энергетической отрасли, для создания консорциума Open Power AI Consortium. Целью консорциума станет использование искусственного интеллекта для решения проблем, с которыми сталкиваются энергосистемы по всему миру. Ирония ситуации заключается в том, что многие из этих проблем вызваны растущим спросом на электроэнергию со стороны самих технологий ИИ.

Консорциум, в который вошли крупные энергетические компании и технологические гиганты, планирует разработать специализированные модели ИИ для решения задач, с которыми энергетическая отрасль столкнется в ближайшие годы. Эти модели будут открытыми и доступными для исследователей как в академической среде, так и в промышленности.

Рост спроса на электроэнергию, особенно со стороны дата-центров, становится все более серьезной проблемой. По данным Международного энергетического агентства, ежегодный рост потребления электроэнергии в ближайшие годы составит около 4%, что почти вдвое превышает показатели 2023 года.

В состав консорциума, помимо Nvidia и EPRI, вошли такие компании, как PG&E, Con Edison, Constellation Energy, Duke Energy, Tennessee Valley Authority и ENOWA, а также технологические гиганты Microsoft и Oracle.

Технологические компании уже начали активно инвестировать в новые источники энергии, чтобы обеспечить свои потребности. Например, Microsoft недавно добавил 475 мегаватт солнечной энергии к своему портфелю возобновляемых источников. В прошлом году компания стала ключевым инвестором в проект развития возобновляемой энергетики на $9 млрд, а также объявила о сотрудничестве с Brookfield Asset Management для развертывания 10,5 гигаватт возобновляемой энергии в США и Европе к 2030 году.

Однако новые источники энергии — не единственное решение проблемы. Исследования показывают, что оптимизация использования электроэнергии, включая перенос задач, не требующих срочности, на периоды низкого спроса, может высвободить дополнительные 76 гигаватт мощности в США. Это составляет около 10% от пикового спроса в стране.

Именно такие решения, наряду с другими инновациями, вероятно, будут изучаться в рамках нового консорциума. Использование ИИ для управления энергопотреблением и оптимизации работы сетей может стать ключом к устойчивому развитию энергетической отрасли в эпоху растущего спроса на вычислительные ресурсы.

#nvidia #news #usa #artificial intellegence #erpi
Источник: techcrunch.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
7
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
6
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
4
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
+
На российских маркетплейсах массово продаются поддельные флеш-накопители
6
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
В Европе заявляют, что без них вывозить ценные ресурсы из Украины у США не получится
2
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Представлен интерьер нового электрического внедорожника BYD Haishi 05 EV
+
Ученые из США нашли эффективный метод производства топлива для реактора на расплавах солей
+
NVIDIA озвучила названия сразу двух графических архитектур, которые выйдут в 2026 и 2028 годах
2
В китайском небе снова появился самолет 6-го поколения J-36 с тремя силовыми установками
+
Geely вышла на Wildberries и организовала продажу собственных автомобилей
1
Apple разрабатывает не только складные смартфоны, а также и другие складные устройства
+
В XDA развеяли 5 распространенных мифов о 3D-принтерах и 3D-печати
2
Исследование показало, что подписи к мемам, сгенерированные ИИ, в среднем смешнее, чем человеческие
+
Nvidia представила свой первый настольный компьютер на базе 72-ядерного Grace Blackwell Ultra
+
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 572.83 для Half-Life 2 RTX, AC Shadows и других новинок
1

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
239
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
72
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Мои причитания и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 2
5
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
73
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
23
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
27
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
2
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
20
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7

Сейчас обсуждают

komatoz2000
07:32
Лично мой рейтинг 1. МКПП 2. Классическая гидравлика 3. Вариатор 4. АКПП- робот меньше всего тачка жрёт на роботе, потом механика и вариатор, классический гидрач самый жрущий, н о при этом из всех ав...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Лев Колл
07:15
В бой защитники интел и Нвидиа искореним амудэшную нечисть. Хахах гоняю на z590 11400f и RTX 3050 в планах сменить на 4060 16 гб 3200.
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
VAKT
07:14
От 1/2" до 1" в основном. Теоретический предел светосилы равен 0,5 перепрыгнуть его ещё трудней чем критерий Релея. Ну и разрешающая способность оптического тракта много хуже тех 10000 линий на санти...
Sony готовит свою первую 200-мегапиксельную камеру для мобильных устройств
Алексей Сизиков
06:58
Это же онанизм чистой воды, только посредством резиновой Зины)))
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Алексей Сизиков
06:56
В 20 году новая ряженка 1600? Этот проц вышел в продажу ещё летом 17 года , или это 1600 AF? По сути это та же ряженка только сделанная по нормам зен+, то есть это фактически ряженка 2600. Но даже н...
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
eai
06:49
Risen 3 - великолепная игра, как и вся серия Risen. Альтернативно одаренный автор опять лезет играть в то, о чем видимо не имеет понятия. Хотя насчет аркании соглашусь - хрень редкостная, тут спору не...
Мои причитания и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 2
Karmboros
06:35
Приверженность амд шлаку объединяет множество умственно деградировавших гомогеев по всему миру, я же с уверенностью могу сказать что не причисляю себя к их числу и считаю амд куском навоза
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
NuclearMissionJam
06:22
Иногда доставать с антресолей, протирать пыль. Все))
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
леонид купреев
06:07
Как мы понимаем начался откровенный грабеж украины? Хозяева начали драку за ресурсы
Пэт Гелсингер критикует высокие цены графических процессоров NVIDIA для ИИ
Юрий Белов
05:54
Не читая эту простыню отвечу - тупо нет денег лишних, поэтому и сидишь на этом динозавре
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем