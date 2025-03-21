Компания Nvidia объявила о партнерстве с организацией EPRI для создания консорциума, который займется решением проблем энергосистем с помощью искусственного интеллекта. Рост спроса на электроэнергию, вызванный развитием ИИ, ставит перед энергетической отраслью новые вызовы, которые консорциум планирует решить с помощью открытых моделей ИИ.

Автор : Daniel Balakov/ Getty Images

Компания Nvidia объявила в четверг о сотрудничестве с EPRI, организацией, занимающейся исследованиями и разработками в энергетической отрасли, для создания консорциума Open Power AI Consortium. Целью консорциума станет использование искусственного интеллекта для решения проблем, с которыми сталкиваются энергосистемы по всему миру. Ирония ситуации заключается в том, что многие из этих проблем вызваны растущим спросом на электроэнергию со стороны самих технологий ИИ.

Консорциум, в который вошли крупные энергетические компании и технологические гиганты, планирует разработать специализированные модели ИИ для решения задач, с которыми энергетическая отрасль столкнется в ближайшие годы. Эти модели будут открытыми и доступными для исследователей как в академической среде, так и в промышленности.

Рост спроса на электроэнергию, особенно со стороны дата-центров, становится все более серьезной проблемой. По данным Международного энергетического агентства, ежегодный рост потребления электроэнергии в ближайшие годы составит около 4%, что почти вдвое превышает показатели 2023 года.

В состав консорциума, помимо Nvidia и EPRI, вошли такие компании, как PG&E, Con Edison, Constellation Energy, Duke Energy, Tennessee Valley Authority и ENOWA, а также технологические гиганты Microsoft и Oracle.

Технологические компании уже начали активно инвестировать в новые источники энергии, чтобы обеспечить свои потребности. Например, Microsoft недавно добавил 475 мегаватт солнечной энергии к своему портфелю возобновляемых источников. В прошлом году компания стала ключевым инвестором в проект развития возобновляемой энергетики на $9 млрд, а также объявила о сотрудничестве с Brookfield Asset Management для развертывания 10,5 гигаватт возобновляемой энергии в США и Европе к 2030 году.

Однако новые источники энергии — не единственное решение проблемы. Исследования показывают, что оптимизация использования электроэнергии, включая перенос задач, не требующих срочности, на периоды низкого спроса, может высвободить дополнительные 76 гигаватт мощности в США. Это составляет около 10% от пикового спроса в стране.

Именно такие решения, наряду с другими инновациями, вероятно, будут изучаться в рамках нового консорциума. Использование ИИ для управления энергопотреблением и оптимизации работы сетей может стать ключом к устойчивому развитию энергетической отрасли в эпоху растущего спроса на вычислительные ресурсы.