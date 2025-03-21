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Шведский стартап Evroc привлекает $55 млн для создания гигантского облачного сервиса в Европе
Шведская компания Evroc, стремящаяся создать независимую и безопасную облачную инфраструктуру в Европе, привлекла $55 млн в рамках финансирования серии А. Это происходит на фоне растущих призывов к созданию суверенного технологического стека в ЕС, независимого от американских корпораций. Evroc планирует построить несколько дата-центров, ориентированных на обработку данных для ИИ, и уже работает с первыми клиентами в оборонной, финансовой и государственной сферах.

The Verge: Mattias Astrom

Шведский стартап Evroc, который ставит перед собой амбициозную цель создать крупномасштабную облачную инфраструктуру в Европе, объявил о привлечении €50,6 млн ($55 млн) в рамках финансирования серии А. Компания, основанная три года назад, намерена построить «безопасное, суверенное и устойчивое» облако, которое поможет переосмыслить цифровое будущее Европы.

Этот шаг происходит на фоне растущих призывов к созданию независимого технологического стека в Европе, который бы снизил зависимость региона от американских технологических гигантов. На прошлой неделе коалиция представителей европейской технологической индустрии призвала законодателей к «радикальным действиям» для развития собственной инфраструктуры, включая облачные сервисы, приложения, ИИ-модели и чипы.

Evroc планирует использовать этот тренд. Компания уже имеет четыре дата-центра в Стокгольме и Париже и намерена ввести в эксплуатацию еще два объекта во Франкфурте к концу второго квартала этого года. Кроме того, Evroc строит свои первые флагманские дата-центры в Швеции и Франции, которые будут завершены к 2026 году. Эти объекты будут оптимизированы для работы с ИИ, включая использование жидкостного охлаждения и серверов с высокой энергоемкостью.

«Мы хотим, чтобы Европа контролировала свою судьбу», — заявил основатель и CEO Evroc Маттиас Астрем. Он также отметил, что компания уже сотрудничает с первыми клиентами из отраслей, где критически важна суверенность данных, таких как оборона, здравоохранение, государственный сектор и финансы.

Проблема цифрового суверенитета становится все более актуальной на фоне геополитической напряженности. Например, недавние санкции США против Международного уголовного суда в Гааге подчеркивают, как политические решения могут повлиять на доступ к технологиям. Кроме того, инциденты с ограничением доступа Украины к спутникам Starlink, управляемым компанией Илона Маска, также подчеркивают важность независимой инфраструктуры.

Evroc не единственная компания, работающая над созданием европейской облачной инфраструктуры. Французский FlexAI, финский DataCrunch и голландский Nebius также развивают свои решения. Однако Evroc ставит перед собой более амбициозную задачу — создать гигантское облако, сопоставимое по масштабам с AWS.

Компания уже привлекла €50,6 млн от таких инвесторов, как Blisce, EQT Ventures, Norrsken VC и Giant Ventures. Однако для реализации своих планов Evroc потребуются дополнительные миллиарды евро. Астрем отметил, что следующий раунд финансирования планируется на 2025 год, а строительство дата-центров будет финансироваться за счет долговых обязательств.

«Европа имеет множество дата-центров, но у нас нет своего облака. Этот раунд финансирования поможет нам создать программный стек, который станет основой для нашего облака», — добавил Астрем.

Evroc уже имеет более 60 сотрудников, работающих в Швеции, Франции и Великобритании. Лондонский офис, как отметил Астрем, был открыт для привлечения талантливых специалистов из крупных технологических компаний.

Стартап планирует официально запустить свои услуги уже в этом году, что станет важным шагом на пути к созданию независимой европейской облачной инфраструктуры.

Источник: TechCrunch

#news #startup #techcrunch #evroc
Источник: techcrunch.com
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