Это шаг усиливает позиции Baidu в условиях жесткой борьбы за лидерство на рынке ИИ.

Компания Baidu, один из китайских технологических гигантов, 16 марта анонсировала запуск двух новых моделей искусственного интеллекта. Среди них — модель ERNIE X1, ориентированная на логические рассуждения и конкурирующая с разработкой стартапа DeepSeek, а также обновленная мультимодальная модель ERNIE 4.5. Это шаг усиливает позиции Baidu в условиях жесткой борьбы за лидерство на рынке ИИ.

Изображение взято с inventure.com.ua

Ранее DeepSeek заявил, что его модели ИИ не уступают американским аналогам, таким как GPT-4 от OpenAI, при этом оставаясь значительно дешевле. Это заявление встряхнуло отрасль и подогрело глобальную гонку технологий.

Baidu подчеркивает, что ERNIE X1 демонстрирует «сопоставимую с DeepSeek R1 производительность при вдвое меньшей стоимости». Компания называет эту модель первой в мире, способной автономно использовать инструменты для решения задач, с улучшенными возможностями анализа, планирования и самообучения.

Что касается ERNIE 4.5, то это новая версия базовой модели, обладающая «продвинутыми мультимодальными функциями». Она лучше понимает контекст, генерирует тексты, запоминает данные и даже распознает интернет-мемы и сатирические комиксы благодаря «высокому эмоциональному интеллекту (EQ)».

Несмотря на ранний выход на рынок с чат-ботом Ernie (аналог ChatGPT), Baidu пока не удалось завоевать массовую аудиторию. Конкуренция в Китае обостряется: местные стартапы и крупные компании, такие как Alibaba и Tencent, активно развивают собственные ИИ-модели.

Мультимодальные системы ИИ, подобные ERNIE 4.5, способны обрабатывать и совмещать данные разных форматов — текст, видео, изображения и звук, что расширяет сферу их применения.