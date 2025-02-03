Стив – это обычный школьник, которого заботят проблемы в учебе и отношениях со сверстниками, но, когда он попадает в безумный мир Майнкрафта, ему приходится использовать все свои скрытые навыки и таланты, чтобы выживать. Авторы обещают динамичную и полную поворотов историю: герой встретиться с мстительным Зоглином и совершит морское турне в поисках книги, которая должна помочь ему вернуться обратно. Стив поймет, почему не стоит доверять каждому встречному, узнает цену настоящей дружбе и испытает силы в битвах с разнообразными монстрами из игры.

Для более глубокого вовлечения, в книге будут страницы, на которых читателю придется самому разрабатывать план по защите деревеньки от зомби или рисовать хитроумные механизмы, а завершив задание, как и в «Майнкрафт», получить вознаграждение. Произведения о приключениях Стива нашли отклик у детской аудитории, и серия разлетелась огромным тиражом в 1.5 млн экземпляров. «Дневник Стива. Книга 15. Остров невезения» выйдет в издательстве «Бомбора» уже в апреле.