Выдержки из апрельской памятки, разосланной дилерам Toyota и напечатанной в понедельник в Wall Street Journal, разъясняют проблемы производства электромобилей, когда речь заходит о воздействии производства электромобилей на окружающую среду.

Дилеры Toyota получили корпоративную памятку, в которой подтверждается один из приоритетов компании - гибриды. В памятке излагается несколько фактов, которые должны заставить задуматься вдумчивых защитников окружающей среды.

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Это никель, основной источник проблем с электромобилями

Подумайте о том, что:

“Для удовлетворения ожидаемого спроса на аккумуляторы к 2035 году необходимо более 300 новых месторождений лития, кобальта, никеля и графита”.

“Количество сырья идущее на производство только одного электромобиля с аккумуляторной батареей дальнего действия можно было бы использовать для производства 6 подключаемых гибридных электромобилей или 90 гибридных электромобилей”.

“ Выбросы углекислого газа у этих 90 гибридов суммарно за время их эксплуатации в 37 раз меньше, чем у «чистого» электромобиля ”(хотя у электромобиля нет выхлопной трубы, он за счет своего большего веса загрязняет окружающую среду износом шин, тормозов, дорожной пылью и так далее).

“Для достижения планируемых продаж к 2030 году потребуется 1,2 миллиона общественных зарядных устройств (речь идет о США). Это примерно 400 новых зарядных устройств в день”. Конечно, этого не происходит, поскольку неразбериха правительственных постановлений делает это практически невозможным.

Поддержание надежных поставок редкоземельных металлов

Из-за чего весь сыр-бор: металлическая никелевая руда

Что мало кто из правительственных чиновников понимает, что воздействие электромобиля на окружающую среду начинается с производства его аккумулятора, для чего требуется добывать из недр земли редкие металлы, такие как литий, кобальт и никель. И это оказалось большой проблемой, так как, когда электромобили появились на рынке, производители полагались на кобальт в качестве основного компонента для своих аккумуляторов. Но, по данным различных средств массовой информации, металл добывается с использованием детского труда.

Таким образом, автопроизводители во избежание шумихи сократили количество кобальта в своих аккумуляторах, компенсируя это использованием большего количества никеля. Это вызвало растущий спрос на никель, обусловленный не рыночной ситуацией, а как следствие правительственных распоряжений, что вызвало обеспокоенность автопроизводителей из-за сомнения в достаточности ресурсов никеля.

Первоначально автопроизводители полагались на сульфидный никель из Канады и России, добываемый из глубоких шахт. Но в последние годы эти источники были вытеснены никелем, найденным в Индонезии, который находится гораздо ближе к поверхности. В Индонезии добыча никеля обходится дешевле, поэтому в марте компания Ford в партнерстве с местной горнодобывающей компанией PT Vale Indonesia и китайской нефтеперерабатывающей компанией Zhejiang Huayou Cobalt Co инвестировала 4,5 миллиарда долларов в индонезийский завод по переработке никеля.

Аналогичным образом, совместное предприятие Hyundai Motor Group и LG Energy Solution решили построить в Индонезии аккумуляторный завод, который должен начать производство в следующем году. По данным CRU, аналитической компании по сырьевым товарам со штаб-квартирой в Лондоне, на долю Индонезии приходится около 50% никеля, использованного в аккумуляторах EV в прошлом году, и ожидается, что к 2027 году этот показатель достигнет 80%.

Индонезия была ключевым поставщиком никеля, но правительственный закон 2020 запрещает его экспорт. Индонезия хочет сама внутри страны производит аккумуляторы для электромобилей. А монополия это всегда диктат цен и возможные перебои.

Огромные экологические издержки

Но согласно опубликованному в понедельник отчету Wall Street Journal, повышение значения Индонезии как поставщика никеля сопряжено с огромными экологическими издержками. Индонезийская никелевая руда залегает в местах тропических лесов, которые необходимо расчищать, уничтожая места обитания диких животных. Кроме того, леса, как правило, расположены вблизи нетронутых вод и коралловых рифов.

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Но воздействие на окружающую среду на этом не заканчивается. Чтобы сделать никель пригодным для использования в батареях, его рафинируют с использованием углеродоемкого метода, усовершенствованного в Китае и требующего применения коксующего угля. В результате этого процесса образуются промышленные отходы, известные как хвосты, которые необходимо надлежащим образом утилизировать, чтобы избежать загрязнения воды.