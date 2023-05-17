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Китай передаст Таиланду технологии постройки высокоскоростных железных дорог

Для успешного продвижения торговли и развития своего бизнеса в Юго-Восточной Азии Пекин готов идти на некоторые уступки своим партнерам. Ради завершения проекта "Пояс и путь" Китай готов учить Таиланд строить высокоскоростные железные дороги.
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Китай согласился передать некоторые из своих ноу-хау Таиланду, чтобы страна могла развивать свою собственную сеть высокоскоростных железных дорог.

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“По мере углубления сотрудничества в рамках проекта высокоскоростной железной дороги Китай-Таиланд желание Таиланда самостоятельно строить высокоскоростные железные дороги усиливается ”, — написал в прошлом месяце старший инженер государственной China Railway International Group Гао Жуй в китайском журнале Railway Standard Design.

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“В ответ на неоднократные просьбы Таиланда о передаче технологии и обучении китайским технологиям высокоскоростных железных дорог Китай согласился передать технологию Таиланду при условии, ненарушения Таиландом законов Китая”, — сказал Гао Жуй.

Китай обладает крупнейшей в мире сетью высокоскоростных железных дорог, которая была построена всего за 15 лет. Сеть охватывает более 40 000 км. Инженерный опыт, знания и технологии страны могли бы быть полезны другим странам, желающим быстро и с относительно низкими затратами построить аналогичные железные дороги.

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Китай разработал модульные конструкции для железнодорожных станций и других компонентов инфраструктуры, которые быстро собираются на месте. Также были разработаны новые материалы для железнодорожных путей, такие как высокопрочные стальные и бетонные шпалы, снижающие затраты на техническое обслуживание в долгосрочной перспективе. Гао Жуй заявил, что Китай “в принципе согласился на передачу технологии, навыков и знаний в 11 областях” строительства высокоскоростной железной дороги Таиланду.

По мнению Гао, другие технологии, которые можно было бы передать, включают проектирование железнодорожных станций, строительство мостов с большей скоростью и меньшими затратами, подготовку грунта под железнодорожными путями, чтобы сделать его устойчивым и безопасным, а также способы строительства туннелей.

Для ускорения строительства железных дорог Китай готов поделиться с Таиландом своими знаниями– от землеустройства до освещения туннелей и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на станциях и других объектах.

Проект железной дороги Китай-Таиланд протяженностью 873 км – от Куньмина на юго–западе Китая до Бангкока в Таиланде - позволит поездам двигаться со скоростью до 250 км/ч.

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Это важная часть пекинской инициативы “Пояс и путь”, поскольку она станет ключевым звеном в "южном коридоре", соединяющем Китай с Юго-Восточной Азией. Железная дорога пройдет через тайские города, включая Чиангмай и Накхонратчасима, и соединится с другими транспортными сетями региона, такими как, железная дорога Лаос-Китай и высокоскоростная железная дорога Малайзия-Сингапур.

На первом этапе строится 250-километровая железнодорожная линия между Бангкоком и Накхонратчасимой, при этом Китай играет ключевую роль в проектировании и строительстве. На втором этапе будет построена железнодорожная линия протяженностью 355 км между Накхонратчасимой и Нонг Кхаем, расположенными на границе с Лаосом. Роль Китая на этом этапе будет сокращена, а тайские компании возьмут на себя больше работ по проектированию и строительству. На заключительном этапе проекта будет построена железнодорожная линия от Нонг Кхай до Вьентьяна в Лаосе. Этот участок соединится с железной дорогой Лаос-Китай, которая также строится в рамках проекта "Один пояс, один путь".

По словам китайской стороны, переговоры по тайскому проекту были “очень сложными”. Таиланд отклонил предложение Китая профинансировать весь проект, поставив переговоры на равноправную основу. Среди обсуждавшихся вопросов были стандарты высокоскоростных железных дорог Китая, которые не всегда совместимы с международными нормами и должны были быть оценены официальными лицами Таиланда, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям безопасности и нормативным требованиям страны. По словам китайской стороны, передача технологии обусловлена переходом Таиланда на стандарты высокоскоростных железных дорог Китая.

“Западные страны, такие как Соединенные Штаты и Европа, установили промышленные стандарты, которые используются уже более столетия”, — отмечается китайской стороной. “В странах, расположенных вдоль "Пояса и пути", западные стандарты продолжают оказывать значительное влияние. Во многих проектах метро Таиланда используются европейские или японские стандарты.”

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Китайские скоростные поезда могут развивать скорость до 350 км/ч, что быстрее, чем у большинства скоростных поездов в Европе и Японии. Китайские поезда также, как правило, длиннее – длина поезда Fuxing, используемого на линии Пекин-Шанхай, составляет более 400 метров, что почти вдвое превышает длину французских поездов TGV в Европе. Китай также использует свою собственную систему сигнализации для своей сети, которая несовместима с европейской или японской.

Переговоры между Пекином и Бангкоком о передаче технологий, связанных с проектированием и производством китайских поездов, таких как серия CRH380, а также других передовых технологий, например электроснабжение, не окончены и все еще ведутся.

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