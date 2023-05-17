В США государство путем налоговых льгот поощряет полный цикл производства электромобилей. Для производства аккумуляторных батарей нужен литий. Основные запасы этого металла сосредоточены в нестабильной Латинской Америке и Китае. Американцы хотят использовать свои месторождения..

В США бум на литий усилился в прошлом году после того, как президент Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции, который, среди прочего, требовал, чтобы для получения налоговых льгот аккумуляторы для новых электромобилей производились в США.

реклама

Литий, энергоемкий и легкий, идеально подходит для изготовления аккумуляторов для электромобилей, электровелосипедов и всего остального, что понадобится для электрификации общества. Сейчас он пользуется большим спросом, а в США его почти не производят.

Штат Невада это одно из самых богатых литием мест в США. Но схема расположения запасов лития в Неваде уникальна. Запасы этих полезных ископаемых отсутствуют в твердых породах. Вместо этого они распределены по слоям глины. Никто еще не нашел многообещающего месторождения лития в твердой породе в Неваде, и никто не придумал, как извлекать его из глины в промышленных масштабах. Тем не менее старатели все равно заявляют о своих правах, претендуя на землю в надежде, что технология добычи полезных ископаемых рано или поздно будет созревшей, чтобы на добыче лития можно было неплохо заработать.

Даже если технология действительно существует, это может привести к экологической катастрофе. Единственный в Соединенных Штатах литиевый рудник расположен в долине Клейтон (Невада), всего в нескольких милях от Тонопы (административный центр округа Най). Он состоит из сети сверкающих аквамариновых прудов-испарителей. Они заполнены соляным раствором, добытым глубоко под землей, который обрабатывается химикатами и высыхает, оставляя после себя литий. Компания, эксплуатирующая эту шахту, в настоящее время нанимает “борца с птицами”, который включает сирены и применяет огнестрельное оружие, чтобы предотвратить посадку птиц в пруды-испарители. Того, что могло бы жить в вокруг этой шахты, больше нет.

Если бы горно-рудная компания добывала литий из глинистых отложений близ Тонопы — чего никто никогда не делал в промышленных масштабах, — это, скорее всего, была бы открытая добыча, метод, также используемый для добычи угля. Эти шахты представляли бы собой, по сути, массивный котлован, расширяющийся по всей пустыне. Ответственная компания рекультивирует котлован, как только закончит добычу полезных ископаемых. Другие компании не сделают этого и позволят котлованам заполняться дождевой водой, которая станет токсичной. Предлагаемый новый закон в Неваде предусматривает требование для горнодобывающих компаний рекультивировать разработки, которые они вырабатывают и предотвратить создание новых карьерных озер, но прямо сейчас от компаний, ведущих разработку открытым способом, не требуется рекультивация земель.

Тем временем «литиевая лихорадка» в Неваде продолжается. Любой гражданин США может заявить о своих правах в любом месте федеральной земли, а большая часть федеральных земель находится на Аляске и Западе. Когда старатель хочет добывать литий, у него, как правило, есть права на полезные ископаемые на участке площадью 20 акров (80940 квадратных метров), окружающем вбитый кол с запиской о заявлении прав. По оценкам Департамента горнорудной промышленности штата Невада, в штате насчитывается более 18 000 активных заявок на добычу лития — по их словам, эта оценка, скорее всего, занижена.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде



