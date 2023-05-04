Высокий уровень характеристик гидролокатора обеспечивает компании хорошую репутацию.

Kraken Robotics Inc. объявляет о дополнительной покупке комплектующих для производства гидролокатора KATFISH на сумму 4 миллиона долларов от заказчика - ВМС НАТО. Ожидается, что поставка оборудования произойдет в течение следующих 12 месяцев. KATFISH - это высокоскоростной буксируемый гидролокатор с активно стабилизированной синтетической апертурой, работающий на скорости до 10 узлов. Высокая скорость работы KATFISH по сравнению с медленно движущимися дистанционно управляемыми подводными аппаратами или нестабилизированными буксируемыми гидролокаторами бокового обзора значительно увеличивает коэффициент охвата территории (ACR), тем самым сокращая время работы и затраты.

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Гидролокатор KATFISH обеспечивает беспрецедентно высокое разрешение ACR - 4 км^/час с постоянным разрешением 3,3 x 3,0 см на дальности до 200 м с каждой стороны с одновременной 3D-батиметрией. Возможно, при последующей обработке получить постоянное разрешение 1,9 x 2,1 см. KATFISH включает в себя SAS-процессор реального времени (Real-Time SAS processor) последнего поколения Kraken. Real-Time SAS обеспечивает обработку изображений SAS и батиметрию в режиме реального времени. Данные обследования и контакты бортового автоматического обнаружения целей можно просматривать непосредственно на корабле по мере их сбора или удаленно с корабля-носителя или берегового командного пункта.

KATFISH может эксплуатироваться в беспилотном режиме при волнении моря до 5 баллов в сочетании с системой SeaScout, которая обеспечивает автономную систему запуска и восстановления (Autonomous Launch and Recovery System -ALARS) и интеллектуальную лебедку Tentacle Winch . С самого начала инженеры Kraken задались целью разработать буксируемый гидролокатор с беспрецедентным разрешением и коэффициентом охвата, чтобы задать планку уровня работы, как следует проводить гидрографические исследования, исследования трубопроводов и минных заграждений. Предоставление возможностей и производительности процессора SAS по доступной цене действительно вывело KATFISH в продукт топ лиги производителей.

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Kraken Robotics Inc. - компания, занимающаяся морскими технологиями, предоставляющая комплексные подводные датчики, аккумуляторы и роботизированные системы.