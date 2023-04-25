Твердотельные электролиты считаются негорючими, не допускают утечки и обеспечивают значительное увеличение энергии и удельной мощности.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Немецкая компания Fraunhofer IWS запустила новый исследовательский проект под названием ‘Инновации в массивных материалах для твердотельных серно-кремниевых аккумуляторов’ с целью разработки аккумуляторов на основе серы, которая поможет снизить вес и увеличить экономичность, а другой компонент (кремний) увеличит срок службы.

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Разработчики применят кремний в качестве материала анода, чтобы увеличить срок службы новых аккумуляторов. В то же время добавление серы в катодный активный материал имеет особые перспективы, пишет Fraunhofer IWS. Не содержащая критических элементов кобальта и никеля, используемых в литий-ионных технологиях, сера обеспечивает очень высокую плотность энергии в твердотельных аккумуляторах.

Таким образом, проект ‘MaSSiF’ устанавливает четкие цели в отношении указанной плотности энергии и долговечности. Fraunhofer IWS ставит задачу достигнуть плотности энергии аккумулятора 350 ватт-часов на килограмм и срок службы более 300 циклов.

Проект был запущен в феврале 2023 года под руководством Института материалов и лучевых технологий Fraunhofer IWS в Дрездене. В проекте принимают участие еще шесть других партнеров. Fraunhofer IWS добавляет, что сотрудничающие исследовательские институты и промышленные производители смогли изготовить “все необходимые ключевые компоненты для исследования ”.

Помимо Fraunhofer IWS, компания Fraunhofer IFAM участвует в разработке сепараторов для литий-серных аккумуляторных элементов. Ученые из Вестфальского университета Вильгельма в Мюнстере будут исследовать разработанные твердые электролиты для нового типа батарей. Wacker Chemie AG поставляет кремний и обладает технологией производства, таких анодов. AMG Lithium GmbH внесет свой вклад в производство сульфидных твердых электролитов и новых катодно-активных материалов. Schunk Kohlenstofftechnik GmbH занимается производством углеродных добавок и композитных материалов.

Федеральное министерство образования и исследований Германии (BMBF) профинансирует проект MaSSiF почти на 2,9 миллиона евро.

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