Кремниевые анодные аккумуляторные батареи могут удвоить ассортимент существующих электромобилей.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Низкая плотность энергии аккумуляторных батарей является одним из самых больших препятствий для повсеместной электрификации транспортных средств. Современные литий-ионные аккумуляторы, используемые в большинстве моделей электромобилей, обычно составляют значительный процент от веса электромобиля. Ford F-150 Lightning, например, весит около 2950 килограмм. Одна только аккумуляторная батарея электрического пикапа весит 816 килограмм. Большой вес батарей увеличивает затраты и уменьшает запас хода.

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Mercedes-Benz EQG 2024 года будет оснащен технологией аккумуляторов с кремниевым анодом

Однако кремниевые анодные аккумуляторные батареи могут кардинально изменить характер транспорта с электрическим приводом. Максимальные пробег за одну зарядку с новым типом аккумулятора увеличивается в более чем 1,5 раза. А это очень существенно.

В батареях с кремниевым анодом графитовый анод литий-ионного аккумулятора заменяется анодом из кремния. Компания Amprius Technologies заявляет, что ее кремниевые анодные батареи будут иметь плотность энергии 450 ватт-часов на килограмм. Обычные литий-ионные аккумуляторы имеют плотность энергии 270 Втч / кг.

Основной проблемой кремниевых анодных батарей является растрескивание. Разбухание батареи всего за несколько циклов зарядки-разрядки приводит к растрескиванию элементов. Тем не менее, лаборатории несколько компаний работают над решением этой проблемы. Компании Porsche и Mercedes осуществили инвестиции в производителей, которые ведут разработки аккумуляторов с кремниевым анодом. Mercedes-Benz EQG 2024 года станет первым электромобилем, оснащенным технологией аккумуляторов с кремниевым анодом.

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Источник: jalopnik