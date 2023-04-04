Интеграция ИИ позволить сузить выбор морских целей и сократить расходы.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Israel Aerospace Industries (IAI – концерн "Авиационная промышленность Израиля") и ведущая морская компания в области искусственного интеллекта Windward подписали соглашение о сотрудничестве, которое предоставит военно-морским силам повышенную автономию и возможности ИИ за счет использования беспилотных воздушных систем постоянного наблюдения (UAS).

реклама

Недавно интегрированная система будет использовать технологию ИИ Windward как часть системы Heron. Эта комбинация предоставляет возможность для расчета уровня риска дополнять морские данные из открытых источников информацией, предоставляемых ИИ, для быстрого выявления аномалий в ситуациях на море и подозрительного поведения судов. Это позволит проводить операции по наведению на цель, просматривая тысячи целей и быстро сужая их до нескольких подходящих, сокращая количество необходимого для этого персонала и оборудования.

Система управления полетами IAI будет собирать выходные данные с наветренной стороны и вместе с данными датчиков в режиме реального времени с UAS автоматически отфильтровывать обнаруженные цели, используя заранее определенные требования клиентов к миссии.

“Объединение с Windward и интеграция их возможностей ИИ в систему Heron - это еще один шаг вперед в наших усилиях по повышению операционной эффективности наших военно-морских заказчиков”, - говорит Меир Шабтай, генеральный директор подразделения MALAT. “Наши клиенты имеют ограниченные ресурсы и несут ответственность за покрытие огромных территорий. Maritime Heron, интегрированный с программным обеспечением Windward, повысит осведомленность о морской области, одновременно сокращая время, необходимое для оперативной разведки, а также снижая эксплуатационные расходы ”.

Матан Пелед, соучредитель Windward и глава американского бизнеса, сказал: “В морской области существует перегрузка данными и просто слишком большая площадь для охвата. Теперь пользователи будут иметь возможность улучшать операции по наведению и подаче сигналов, с точностью развертывать свои активы и предоставлять им инструменты и видимость, необходимые для обеспечения безопасности своих границ более эффективно, действенно и в значительно более короткие сроки”.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде



