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Полиция находит водителей, пользующимися мобильными телефонами во время движения и управляющими автомобилем без пристегнутого ремня безопасности, с помощью нового фургона, в котором смонтирована камера, установленная примерно на высоте 6.40 метров (21 фут) над дорогой.

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При этом используется ИИ для выявления автомобилистов, потенциально нарушающих закон.

Затем изображения отправляются офицеру для повторной проверки, и нарушители закона будут привлечены к ответственности в случае подтверждения предварительных выводов.

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Машина, помогающая бороться с нарушителями ПДД ранее развернута в Соединенном Королевстве в регионах: -Уорикшире, Мерсисайде, Восточном и Западном Сассексе.

Общественная организация Safer Roads Humber (Безопасные дороги Хамбер) в настоящее время сотрудничает с Национальными автомагистралями (National Highways) в испытании фургона, который на этой неделе выехал на дороги в регионе Хамбер.

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Представитель National Highways сообщил MailOnline: "Мы проверяем собранные данные о соответствии требованиями к мобильным телефонам и ремням безопасности и будем работать в партнерстве с полицией в разработке следующего этапа работы по повышению безопасности на дорогах".

Ян Робертсон, партнерский менеджер Safer Roads Humber, сказал: "За последние несколько лет число людей, погибших или раненых в дорожных столкновениях по всему региону, значительно увеличилось, и отчасти это связано с самоуспокоенностью водителей".

Он продолжил: "Новый фургон расширяет наши возможности по обеспечению правопорядка; наши нынешние фургоны с камерами безопасности также могут обнаруживать пользователей мобильных телефонов и нарушения правил пристегивания ремнями безопасности, но улучшенное специальное оборудование дает нам дополнительные возможности".

Джейми Хассалл, руководитель группы по безопасности дорожного движения National Highways, добавил: "Эта технология уже была внедрена на дорогах в других частях страны, где она помогла выявить водителей, которые продолжают подвергать себя и других риску".

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Safer Roads Humber также повышает осведомленность о "Смертельной четверке правонарушений", которая является основной причиной дорожно-транспортных происшествий.

"Смертельная четверка" включает такие правонарушения ПДД, как превышение скорости, использование портативного мобильного телефона во время вождения, что приводит к отвлечению внимания, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и отсутствие ремня безопасности, что усугубляет тяжесть травмы при аварии.

Интересные факты, обнаруженные в результате тестирования нового фургона:

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• Проблемный водитель обнаруживался каждые шесть минут во время первого испытания нового фургона в Великобритании.

• В первом испытании новой технологии безопасности в Великобритании было обнаружено, что автомобилисты держат мобильные телефоны или ездят без ремней безопасности каждые шесть минут.

• В то время в общей сложности 122 241 автомобиль был проверен на трассах М40 и А46 в течение 64 часов.

• Тестирование привело к обнаружению 152 водителей, пользующихся мобильными телефонами и 512 пассажиров автомобиля без ремней безопасности.

• По оценкам, из 664 выявленных преступлений 530 (79,81%) были совершены людьми в возрасте от 30 до 49 лет, в то время как 627 (94,42%) из тех, кого поймали, были мужчинами.

Фургон был разработан компанией Aecom и Acusensus. Он был развернут с прошлого лета National Highways, работающими совместно с полицией, в рамках испытательной программы по безопасности дорожного движения.

Любой, кто будет замечен за использованием портативного мобильного телефона во время вождения, рискует быть оштрафованным на 200 фунтов стерлингов (19.200 рублей) и получить шесть штрафных баллов (в Великобритании при получении 12 штрафных баллов можно лишиться права управлять авто на 3 года).

Любой, кто не пристегнут ремнем безопасности в автомобиле, рискует получить штраф в размере 100 фунтов стерлингов (9.600 рублей), при этом водитель несет ответственность за всех пассажиров младше 14 лет.

По возможности, уличенным в нарушении ПДД может быть предложен образовательный курс в качестве альтернативы судебному преследованию.



