Робот, играющий в футбол, будет участвовать в международном турнире в конце этого года - и эксперты говорят, что "он" играет лучше, чем Лионель Месси.
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АРТЕМИС: основные характеристики
Рост: 142,24 сантиметра (4 фута 8 дюймов)
Вес: 38,55 килограмм (85 фунтов)
Самая быстрая скорость ходьбы: 2,1 м / с
Другие способности: бег, прыжки и ходьба по неровной местности/
Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) назвали робота Артемис по аббревиатуре английской фразы (Artemis - 'A Robot That Exceeds Messi In Soccer') «робот, который превосходит Месси в футболе".
Деннис Хонг, директор Лаборатории робототехники и механизмов, сказал: "Мы очень рады взять Артемиса на полевые испытания здесь, в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, и это будет возможностью сделать для широкой аудитории популярной и более интересной науку, технологии, инженерию и математику ".
Робот размером с человека продемонстрирует свои футбольные навыки на крупнейшем соревновании роботов и конференции по ИИ, RoboCup23 в городе Бордо, Франция, в июле этого года.
На RoboCup23 соберутся 2500 участников из 45 стран, чтобы принять участие в ряде соревнований, связанных с футболом.
Роботы самых разных размеров смогут участвовать в различных лигах, в том числе в "маленькой" лиге, предназначенной для роботов ростом 12,7 сантиметров (пять дюймов), и в гуманоидной лиге для детей, подростков и взрослых.
Изобретатель кубка Хироаки Китано почти 30 лет назад предположил, что роботы смогут играть на поле с людьми к 2050 году.
В ближайшие недели футбольные способности Артемиса будут более энергично тестироваться в дополнение к его способности подниматься с земли и переносить предметы.
Доктор Хонг утверждает, что робот весом 38,5 кг является "первым в своем роде", используя технологию, позволяющую ему вести себя так, как будто у него "упругие" биологические мышцы, а не жесткие комплектующие, как у других роботов.
Эксперты зафиксировали, что Артемис ходит с рекордной скоростью 2,1 м / с во время тестов, и с тех пор берут его на прогулки по университетскому городку
Artemis следует идет по стопам других роботов, разработанных Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, в том числе пожарного робота Сафир (Saffir), изготовленному в 2014 году, и робота Тор (Thor), предназначенного для ликвидации последствий стихийных бедствий. С ростом 152,4 сантиметра (5 футов) Тор одержал победу на RoboCup в 2015 году, участвуя против более чем 400 команд/
Ключ к превосходному балансу Артемиса при ходьбе по неровной местности и его способности бегать, состоит в том, что он может отрывать обе ноги от земли во время движения.
Разработка робота Артемиса была частично профинансирована 232 донорами, которые внесли 118 000 долларов в краудфандинговую кампанию, в то время как другая часть поддержки поступила от гранта военно-морских исследований.