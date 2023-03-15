Tata Harrier многими рассматривается как авто с хорошими тормозами, очень эффективными. Подвеска чувствует многие камешки. Кондиционер неплохой, но шумный. А что насчет экономичности?
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Недавно индиец с ником BHPian ashutoshb на ресурсе team-bhp поделился своим опытом с другими энтузиастами.
Его опыт поездок на Tata Harrier в переводе приведен ниже.
Tata Harrier моего покойного отца (2019 года выпуска, ручная коробка передач) только что преодолел 50 000 км. До сих пор мы не сталкивались с серьезными проблемами, и мы были более чем довольны этим.
С тех пор как мой отец скончался во время второй волны Covid, его Harrier в основном не использовался. Моя мама пользуется им редко, один или два раза в месяц, чтобы навестить родственников. Водитель заводит его на пару минут каждую неделю.
Для ближайших поездок наш скромный Nano AMT - любимый автомобиль моей мамы, который легче парковать и ездить по улицам города Нойда (Нойда — город в индийском штате Уттар-Прадеш, часть агломерации Дели).
Мой ежедневный пробег составляет около 70 км, город Большая Нойда – город Нойда. Поскольку мой Skoda Kushaq 1.0 Style AT накатывал километры в очень быстром темпе, я решил дать ему отдохнуть и некоторое время использовать Harrier. Я проехал на нем около 1500 км в ежедневных поездках на работу, причем 60% поездки были по скоростной дороги и 40% в городе. И, что удивительно, я получил довольно хорошую топливную экономичность.
С полным баком (50 литров) мне удалось с комфортом проехать 1000 км. Под комфортом я подразумеваю, что никогда не пользовался эко-режимом. Я несколько раз использовал спортивный режим. Крейсерская скорость составляла 80-90 на скоростной трассе, и я всегда переключал передачи при 1500-1700 оборотов в минуту. И я всегда ездил спокойно, когда двигатель был холодным.
Используя ту же схему вождения, на своем Kushaq я стабильно получаю запас хода в 900-950 км на полном баке.
В целом, я действительно доволен Harrier, но, поскольку он с ручной коробкой передач, я вернусь к своему Kushaq.
Источник: https://www.team-bhp.com/