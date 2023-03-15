Мы все привыкли к Фольсвагену, Киа, Форду, Опелю и другим известным европейским брендам. Но, думается мне, наступает эпоха азиатских марок автомобилей. Может быть и Тата из Индии будет присутствовать на нашем рынке.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Tata Harrier многими рассматривается как авто с хорошими тормозами, очень эффективными. Подвеска чувствует многие камешки. Кондиционер неплохой, но шумный. А что насчет экономичности?

реклама

Недавно индиец с ником BHPian ashutoshb на ресурсе team-bhp поделился своим опытом с другими энтузиастами.

Его опыт поездок на Tata Harrier в переводе приведен ниже.

Tata Harrier моего покойного отца (2019 года выпуска, ручная коробка передач) только что преодолел 50 000 км. До сих пор мы не сталкивались с серьезными проблемами, и мы были более чем довольны этим.

С тех пор как мой отец скончался во время второй волны Covid, его Harrier в основном не использовался. Моя мама пользуется им редко, один или два раза в месяц, чтобы навестить родственников. Водитель заводит его на пару минут каждую неделю.

Для ближайших поездок наш скромный Nano AMT - любимый автомобиль моей мамы, который легче парковать и ездить по улицам города Нойда (Нойда — город в индийском штате Уттар-Прадеш, часть агломерации Дели).

Мой ежедневный пробег составляет около 70 км, город Большая Нойда – город Нойда. Поскольку мой Skoda Kushaq 1.0 Style AT накатывал километры в очень быстром темпе, я решил дать ему отдохнуть и некоторое время использовать Harrier. Я проехал на нем около 1500 км в ежедневных поездках на работу, причем 60% поездки были по скоростной дороги и 40% в городе. И, что удивительно, я получил довольно хорошую топливную экономичность.

С полным баком (50 литров) мне удалось с комфортом проехать 1000 км. Под комфортом я подразумеваю, что никогда не пользовался эко-режимом. Я несколько раз использовал спортивный режим. Крейсерская скорость составляла 80-90 на скоростной трассе, и я всегда переключал передачи при 1500-1700 оборотов в минуту. И я всегда ездил спокойно, когда двигатель был холодным.

Используя ту же схему вождения, на своем Kushaq я стабильно получаю запас хода в 900-950 км на полном баке.

В целом, я действительно доволен Harrier, но, поскольку он с ручной коробкой передач, я вернусь к своему Kushaq.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источник: https://www.team-bhp.com/