Органы местной власти в Великобритании обвиняются в неспособности провести надлежащий ямочный ремонт, а в большинстве случаев выполняют его по принципу « бросил в ямку и ушел».
реклама
Специалист большой строительной компании JCB сказал, что это происходит из-за грубейшего нарушения технологии, потому что ямочный ремонт делается просто:- насыпали, прикатали и уехали. Перед заполнением ямок асфальтом никакой предварительной подготовки ямок не делается.
В Соединенном Королевстве бушует общенациональная эпидемия плохо сделанного ямочного ремонта, стоящая многомиллионных затрат из казны и ставящая велосипедистов перед риском получить серьезную травму.
Строительная компания JCB разработала стоящий 18 000 000 российских рублей ‘Pothole Pro’ (профессионал по ямочному ремонту)- ремонтный автомобиль, подготавливающий требующую ремонта ямку к последующей укладке в нее асфальта. Такой ремонт гарантирует долгий срок нагрузки на отремонтированную ямку.
Бен Родинг, генеральный менеджер проекта «Pothole Pro», сказал, что метод «засыпал и ушел» гарантирует необходимость нового ремонта через небольшой срок - от 2 х недель до 2 х лет. Некоторые местные власти вынуждены из-за такого подхода производить ремонт одного места по 5- 6 раз в году.
Много органов местной власти Соединенного Королевства заявляют о недостаточных финансовых возможностях для эффективного ямочного ремонта.
В промышленном масштабе, как показывают опубликованные расчеты, требуется около 9 лет работ с общей стоимостью около 1.2 триллиона в российских рублях или в переводе на каждое представительство местной власти в Англии и Уэльсе, около 660 миллионов рублей.
В Соединенном Королевстве местная власть ответственна за проведение ремонта местных дорог, в то время как общенациональные структуры отвечают за содержание автомагистралей. Местные власти также осуществляют и капитальный и ямочный ремонт дорог. Однако существующая инерция плохого ямочного ремонта не позволит сильно улучшить состояние местных дорог Соединенного Королевства.
Все усугубляется сильной инфляцией и нехваткой строительных материалов в Великобритании. К примеру, цены на битум за последнее время взлетели на 20%.