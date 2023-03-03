О льготах для малоимущих, которые они заслужили





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Доля рынка электромобилей в Калифорнии выросла на 17 процентов в 2022 году. Однако, глядя на эти радующие цифры, не следует забывать: электромобили по-прежнему слишком дороги, и многие покупатели в штате не могут позволить себе жилье, не говоря уже об электромобиле. Хорошей новостью для небогатых покупателей является то, что для них предусмотрена финансовая помощь. Газета The Sacramento Bee сообщает, что Калифорния предоставит жителям с низким доходом до 27 000 долларов помощи при покупке электромобиля. Если они могут выяснить, соответствуют ли они требованиям и как подать заявку на финансовую помощь.

Несмотря на то, что помощь официально доступна для жителей штата Калифорния, бывает очень трудно разобраться в запутанных и многим непонятным условиях получения такой помощи. Основной программой, которой может воспользоваться большинство резидентов, является федеральный налоговый кредит. Его можно использовать при покупке новых электромобилей, если ваш годовой доход составляет менее 150 000 долларов США, и при покупке подержанных электромобилей, если ваш доход составляет менее 75 000 долларов США. Однако это может ввести в заблуждение, так как большинство людей думают, что кредит уменьшает цену продажи EV(электромобиля); это не так. Это налоговый кредит, и им действительно можно воспользоваться, только если у вас есть налоговое обязательство. Еще более запутанными являются правила и квалификация для того, при покупке каких транспортных средств можно претендовать на кредит. Этот закон, однако, является тем законом, у которого много противников, и против которого в США ведется широкая борьба.

Одна из крупнейших государственных программ под названием Clean Cars 4 All, предлагает до 12 000 долларов в качестве стимула покупки автомобиля с нулевым выбросом вредных веществ. Но эта программа распространяется только на пять воздушных округов (в таких округах контролируется загрязнение воздушной среды, всего в Калифорнии 35 таких округов, - примечание автора) по всему штату. И чтобы получить полную сумму в 12 000 долларов, вы должны быть в семье, чей доход не превышает:

- 225 процентов от федерального уровня бедности;

-300 процентов от уровня бедности штата Калифорния.

А как узнать, близки ли такие граждане к уровню бедности или нет? Для этого вам нужно прочитать запутанную диаграмму уровня дохода и выяснить, живете ли вы в местности с соответствующим почтовым индексом.

Имеются также различные скидки, которые доступны через Калифорнийский совет по воздушным ресурсам. Там жители могут подать заявку на скидки на различные ZEV (автомобили с нулевым уровнем выбросов) на рынке, от Hyundai Nexo до Ford Mustang Mach-E. Но требования для подачи заявки на скидку длинные: требуется много документов, и не каждый автомобиль EV или ZEV доступен для скидки (например, есть только Audi Q4 и нет Teslas или Polestar). И может оказаться что финансирование программы может быть временно заморожено.

К сожалению, все это очень запутанно

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