Мировой рост цен на энергоносители и плохая погода в Испании привели к пустым полкам супермаркетов в Великобритании.

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Lidl стал последним супермаркетом, который нормирует фрукты и овощи после проблем с поставками.

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Внутреннее производство томатов и огурцов в Соединенном Королевстве рухнуло, так как фермеры сократили посадки из-за роста стоимости отопления.

В Испании, основном поставщике томатов для Великобритании, стоит непогода, так как идут дожди и сильные наводнения. Все это сказывается на урожае.

Английская сеть бюджетных супермаркетов Lidl присоединилась к супермаркетам, вводящим ограничения на отпуск томатов, перца и огурцов.

Сотрудник компании Lidl заявил: «Принято решение временно лимитировать отпуск перца, томатов и огурцов до трех наименований одному покупателю. Это поможет обеспечить всем нашим клиентам доступ к продуктам, в которых они нуждаются».

Покупатели магазинов Tesco и Aldi в настоящее время ограничены тремя товарами при покупке перца, огурцов и томатов.

В магазинах Asda список лимитов отпуска одному покупателю длиннее и распространяется и на другую растительную продукцию.

Министр окружающей среды Тереза Коффи подтвердила, что дефицит продовольствия продлится еще две-четыре недели.

Британская ассоциация производителей томатов выразила оптимизм, что есть надежда, что запасы томатов будут пополнены к началу апреля благодаря предстоящему британскому сезону выращивания помидоров.

В том году в Великобритании вводились ограничения на покупку куриных яиц.

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