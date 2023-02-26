Передовые технологии обычно приносят прогресс. Но шлифовка технологий нужна и немалая. Иначе бывают всякие ошеломительные, неприятные результаты.

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Жители городов Сан-Франциско и Феникс привыкли к тому, что десяток лет назад казалось фантастикой. В городах начали разъезжать автомобили, внутри которых не было водителя за рулем. стали перевозить жителей этих городов при помощи искусственного интеллекта, видеокамер и датчиков, размещенных «под капотом».

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Видео, выложенные в сеть, показывали восторги первых пассажиров. Но с течением временем, как и всегда в любом новом деле, появились вопросы и к роботакси. И хотя два города это не всемирный масштаб эксперимента, тем не менее, выводы будут касаться всех городов и стран, в том числе и РФ. Важно изучить весь опыт без спешки.

Американское государство всячески способствовало этому эксперименту, активно снимая всякие регуляторные барьеры. При этом голос простых граждан, городов и многих организаций, ответственных за политику в области транспорта не был услышан.

Пока компании владельцы роботакси набирали необходимый опыт эксплуатации в сложных городских условиях, власти городов и простые жители размышляли над тем, являются ли роботакси решением тех проблем, под которые они, собственно и создавались.

Компания Cruise, чьим владельцем является General Motors, сейчас предоставляет услуги ночного роботакси на 30 автомобилях во всех местах Сан-Франциско, за исключением самых оживленных. Еще до Рождества компания заявила о желании добавить число роботакси, работать также днем и предоставлять услуги в самых оживленных районах города.

Однако у официальных лиц Сан-Франциско есть возражения. Компания Cruise имеет несколько аварий роботакси, которые, хотя не привели к смертельному исходу, тем не менее, оставили неприятное впечатление.

В одном случае роботакси было остановлено полицейскими, которые не знали, что с ним делать. А когда роботакси немного постояло и спокойно поехало по своим делам дальше, у полицейских был шок.

Следующим резонансным происшествием было непредставление проезда пожарным машинам и езда по пожарным шлангам. Только после того как пожарные разбили лобовое стекло роботакси, оно «успокоилось».

Обо всех этих случаях мы знаем только потому, что кто-то был очевидцем. Ответственные за эксплуатацию компании очень мало занимаются отслеживанием неправильных действий роботакси и не спешат о них сообщать публике.

Терпение городских властей на пределе. Власти хотят открытой информации относительно роботакси, и постепенное расширение услуг роботакси с малозаметным воздействием на транспортную ситуацию.

Городские власти хотели бы обойтись без роботакси в оживленном центре города и сделать эксперимент по внедрению беспилотных такси более открытым. Но данный подход противоречит философии Силиконовой долины - мгновенное расширение и последующая монополия в бизнесе.

Компании роботакси в свою очередь говорят, что чем больше беспилотных такси одновременно на улицах и чем сложнее транспортная ситуация, тем быстрее будет накоплен необходимый опыт. Они говорят, что «роботаксист» такой же таксист, только обучается быстрее.

По факту, автономное такси не является полностью автономным. Оно зависит от цифровой дорожной инфраструктуры, команды технической поддержки роботакси и пользователей. Все это создает впечатление полной автономности автомобилей. И наилучшее применение роботакси будет в местах, где все действиях участников дорожного движения, в том числе пешеходов, предсказуемы.

Мы готовы принять их достоинства: такие, как: трезвость за рулем, отсутствие ночной сонливости. Все это в конечном итоге может повысить безопасность пассажиров. Но, облегчая жизнь только для роботакси и их владельцев, мы сделаем жизнь труднее для всех остальных.

Напряженность дорожного движения в тесных городах со временем только возрастает. Вообще, власти многих городов хотели бы сократить поездки автомобилей и чтобы больше людей пересели бы на велосипеды или ходили пешком.

Чем больше мы узнаем о практической стороне беспилотной технологии, тем больше предлагаемые решения, кажется, идут в разрез тому, что мы ожидали.

В Великобритании зависимость от высокотехнологичных компаний в сфере самоуправляемых авто гораздо ниже. Дискуссия о возможности оказания услуг самоуправляемыми машинами идет более осторожная и взвешенная. Там больше внимания уделяется безопасности, прозрачности данных, касающихся роботакси и гарантии достижения реальной пользы от этой технологии.

Надеюсь, что в РФ тоже будет взвешенное внедрение этой технологии с реальной пользой для обычных людей.

Поскольку это во многом социальный эксперимент, хотелось бы большей открытости данных для всех нас.

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