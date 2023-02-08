Китайский шар пролетел в небе США в пятницу, вызвав серьезные обвинения в сторону Китая Пентагоном в шпионаже и заставил встревоженных американцев выйти на улицу с биноклями.
реклама
Когда на прошлой неделе американские военные сообщили о наблюдении в высоких слоях атмосферы аэростата из Китая, официальные лица в Вашингтоне заявили об отсутствии опасений, что дирижабль сможет передать что-то имеющее большую ценность для разведданных, которые Китай уже собирает через свою сеть спутников-шпионов.
“Наша взвешенная оценка на данный момент заключается в том, что какой бы ни была шпионская аппаратура для наблюдения на этом аэростате, она не сможет распознать что-то сверх того, что Китайская Народная Республика способна собирать со своих космических аппаратов ”, - сказал журналистам ранее в четверг высокопоставленный чиновник Пентагона.
Непонятно за чем шпионил воздушный гость из Китая, но специалистам ясно, что аэростаты, зависшие в верхних слоях атмосферы обладают уникальным способностями военного шпионажа. Они просто могут находиться долго над каким-то объектом и способны шпионить за линиями коммуникаций для дальнейшей расшифровки полученной информации. Такие шары могут «засекать» инфракрасное излучение и радиосигналы.
Также у этих воздушных объектов есть важное преимущество над спутниками. На секретных полигонах к пролету спутника можно подготовиться. Ведь известна его орбита и время на один виток вокруг Земли. С воздушным шаром такое не срабатывает. Он долго и упорно может висеть над «нужным» местом. Нужно или сворачивать всю активность, либо не заниматься ей вообще.
Воздушный шар из КНР будет поводом для широкой дискуссии о необходимости применения аэростатов для военных операций и о том, должны ли США больше инвестировать в технологию высотного наблюдения.