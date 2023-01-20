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Западные танки сами по себе не изменят ход противостояния на Украине

Танковое подразделение- это не только боевые машины, а так же опытный экипаж. хорошее техническое обслуживание и снабжение, не говоря о координации действий с другими родами войск. Сможет ли Украина все это освоить? Ответ неоднозначный.
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Современного снаряжения НАТО недостаточно для успешного украинского наступления. В пятницу, сегодня в ФРГ представители Запада, как ожидалось, примут решение о передачи бронетехники на Украину. Однако решение не было принято. Пока не было принято. Вопрос просто перенесен с целью очередного детального обсуждения. Вполне вероятно, что на следующей встрече такое решение будет одобрено. А раз Киеву обещают все больше видов западных вооружений, соответствующим последним поколениям, многочисленная публика думает, что волна сражений вот-вот обернется в пользу самостийной.

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Но пристальный анализ современного применения танков, неизбежно умерит бурные ожидания.

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Ситуация с передачей и использованием Украиной западной бронетехники не так отлична и проста, как многие считают. Рассмотрим военные основы, необходимые для создания Украиной жизнеспособных танковых подразделений на основе западной техники. Давайте также не упускать из вида проблемы и возможности для достижения этой цели.

Надежда на западные танки вводит в эйфорию часть как европейской, так и киевской аудитории. Наблюдая, что подразделения Зеленского оказывали сопротивление в течение 10 месяцев, применяя технику времен СССР, эти люди думают, что если НАТО поставит Зеленскому продвинутое оружие, которое применяет Североатлантический блок, то силы Киева быстро изменят ситуацию в свою пользу. К сожалению, для создания боевой мощной армии нужно намного больше, чем просто наличие классного вооружения.

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В наше время в западном мире мало людей, которые имеют практический опыт, а тех, кто принимал участие в танковых сражениях (хотя бы в тренировочных) еще меньше.  Многие люди путают картинку в компьютерной игре World of Tanks с тем, как все происходит «по-настоящему». На мониторе человек «покупает» танки с полной боеспособностью.  Реальное сражение – ничего общего с этим не имеет.

Виды вооружений дают полную отдачу только в том случае, если персонал тренирован во всех отношениях и имеет реальный опыт. Кроме того, даже с при наличии отлично натренированного, закаленного боевым опытом персонала, транспортные средства должны находится в полной боевой готовности: наличие «горючки», снарядов, инвентаря, быть отремонтированными и экипажи пройти боевое слаживание. Малейшая оплошность в вышеперечисленном и самый крутой по характеристикам танк оборачивается горящим подбитым танком.

Во всех танковых подразделениях для ведения боевых действий необходимо начинать с индивидуальной подготовки (чтобы владеть личным оружием), подготовки экипажа (на боевой машине), подготовки подразделений (на уровне взвода, роты и эскадрильи), нужны ответственные за обеспечение материально-технического обеспечения, технического обслуживания. Все без исключения мелкие и крупные детали боевых действий в бронетанковом подразделении применимы к ситуации, с которой сегодня сталкиваются танковые части любой страны, Украины в частности.

Киев умолял о тяжелой бронетехнике все время противостояния. Киев считает, если НАТО сможет предоставить необходимые современные вооружения, они смогут переломить ход действий. Но для реальной армии нужно еще многое, кроме наличия современных танков.  Киеву будет крайне нелегко разворачивать танковые подразделения, способные для изменения ситуации.

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