Из мира фантастики в реальность. Сверхдержавы состязаются за самые лакомые участки Луны.

США и Китай соревнуются в космической гонке. Один из главных призов достанется тому, кто после долгого перерыва первый высадит астронавтов на Луне. Китай может заявить права на всю Луну, если он опередит США. США может подозревать Китай в размещении вооружений на Луне, после того как Китай в рамках постоянного присутствия там построит космическую базу.

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Если армия Китая будет присутствовать на Луне, наиболее вероятно, что она будет сопровождать постройку космической базы с размещением там вооружений. И Китай, скорее всего, применит силу для блокирования усилий других стран по освоению богатств Луны. По факту вся космическая отрасль Китая находится под управлением военных Китая. И все космические разработки имеют двойное назначение, для использования армией Китая.

Космическая программа Пекина добилась больших успехов за последнее десятилетие. Китай отправил зонд и он выполнил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Пекин смог взять образцы грунта и успешно транспортировал их с Луны обратно для изучения в лабораториях. Среди других достижений Китая успешный запуск исследовательского аппарата на марсианскую орбиту, посадка марсохода и вывод на околоземную орбиту отечественной орбитальной станции. Поднебесная также успешно запустила корабль с тайконавтами на станцию. В планах Поднебесной несколько лунных полетов за десять ближайших лет для освоения спутника Земли. Китай объявил, что открыл новое лунное ископаемое, которое может быть использовано в качестве источника энергии.

В этой второй лунной гонке Соединенные Штаты и Китай будут конкурировать за лучшие стратегические позиции и за гарантированный доступ к лунным ресурсам.

Современные технологии позволяют видеть перспективу освоения Луны и ее коммерческую эксплуатацию. Среди материальных интересов будет борьба за воду для последующей добычи кислорода, металлы, полезные ископаемые, конструкционные материалы для создания инфраструктуры, возможно, для постройки космических кораблей или постройки орбитальных спутников-заводов по сбору солнечной энергии и ее дальнейшей транспортировки на нашу планету.

В США есть опасения, что как только Китай начнет освоение Луны, он будет действовать как средневековое государство. Китай начнет захватывать лунные пространства и никого туда пускать не будет. Китай уже показывает такую политику в Южно-Китайском море, оспариваемом регионе, где Пекин незаконно построил сеть искусственных островов и разместил на них военное оборудование. Китай при этом пошел на обострение с соседними странами, имеющими свои интересы в данном регионе.

Хотя Китай и поставил подпись под Договором о принципах использования космического пространства, у Поднебесной плохая репутация по соблюдению каких-либо соглашений. Любое заявление Пекина о мирном освоении Луны нужно рассматривать через большую лупу скептицизма. США заинтересованы в большем количестве стран подписавших Соглашение Артемиды (Договор по принципам освоения Луны, Марса, комет и астероидов). 21 государство поставило подписи под Соглашением Артемиды. Китай отказался.

При разработке лунных ресурсов крайне желательно чтобы все больше стран присоединялось к этим соглашениям. Это будет гарантировать мирное освоение Луны. Для контроля за размещением Китаем оружия на Луне США будут стремиться первыми прилететь туда и разместить там средства.

Со своей стороны Китай обеспокоен постройкой на Луне Вашингтоном ядерного реактора к 2017 году. Китайские эксперты считают это продолжение Пентагоном военных космических программ. Ядерный реактор на Луне может стать опорным местом производства Вашингтоном ядерного оружия за пределами земли.

Ранее администрация Трампа предложила «Соглашение Артемиды», в котором предлагались «безопасные сектора», окружающие будущие лунные опорные пункты, в попытке ограничить устремления конкурирующих государств. Как считает Пекин «безопасные сектора» противоречат тому, что космос принадлежит всему человечеству.

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