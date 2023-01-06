Армия США испытала систему активной защиты Iron Fist Light Decoupled на боевой машине пехоты Bradley, которая показала улучшенные результаты по сравнению с предыдущими испытаниями.
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Комплекс активной защиты Iron Fist состоит из датчиков, радара и перехватчиков из легкосгораемых материалов.
Система запускает свои перехватчики в направлении ракеты или снаряда, взрываясь рядом с боеприпасом и вдали от транспортного средства, чтобы свести к минимуму самоповреждение.
По докладам американских военных достигнуты значительные улучшения программного обеспечения. Существуют возможности дальнейшего роста эффективности системы в будущем, но уже сейчас система активной защиты способна сохранять солдат и транспортные средства на поле боя.
Испытания комплекса активной защиты Iron Fist на БМП Bradley начались в 2018 году. Армия США применяет данный комплекс для средней и легкой бронетехники.
В прошлых испытаниях оказалось, что мощность источника питания недостаточна для работы Iron Fist.
Эта проблема послужила причиной задержки проекта примерно на год.
По сообщениям Defense News «были некоторые проблемы с Iron Fist и это касалось мощности самой системы Iron Fist и проблемы с цепью зажигания внутри перехватчика».
Были предприняты меры по комплексному анализу технических проблем и их устранению. В настоящее время проект Iron Fist получил дальнейшее положительное развитие, проблемы получили свое решение, достигнут значительный прогресс технической готовности.
Конгресс США в 2022 году профинансировал оснащение к 2025 году комплексом Iron Fist машин Bradley в размере армейской бригады