В современных условиях даже многослойная броня танков не спасает от снарядов и противотанковых ракет. США постепенно переходят на комплексы активной защиты своей бронетехники.

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Армия США испытала систему активной защиты Iron Fist Light Decoupled на боевой машине пехоты Bradley, которая показала улучшенные результаты по сравнению с предыдущими испытаниями.

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Комплекс активной защиты Iron Fist состоит из датчиков, радара и перехватчиков из легкосгораемых материалов.

Система запускает свои перехватчики в направлении ракеты или снаряда, взрываясь рядом с боеприпасом и вдали от транспортного средства, чтобы свести к минимуму самоповреждение.





По докладам американских военных достигнуты значительные улучшения программного обеспечения. Существуют возможности дальнейшего роста эффективности системы в будущем, но уже сейчас система активной защиты способна сохранять солдат и транспортные средства на поле боя.

Испытания комплекса активной защиты Iron Fist на БМП Bradley начались в 2018 году. Армия США применяет данный комплекс для средней и легкой бронетехники.

В прошлых испытаниях оказалось, что мощность источника питания недостаточна для работы Iron Fist.

Эта проблема послужила причиной задержки проекта примерно на год.

По сообщениям Defense News «были некоторые проблемы с Iron Fist и это касалось мощности самой системы Iron Fist и проблемы с цепью зажигания внутри перехватчика».

Были предприняты меры по комплексному анализу технических проблем и их устранению. В настоящее время проект Iron Fist получил дальнейшее положительное развитие, проблемы получили свое решение, достигнут значительный прогресс технической готовности.

Конгресс США в 2022 году профинансировал оснащение к 2025 году комплексом Iron Fist машин Bradley в размере армейской бригады

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