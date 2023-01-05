Новый боеприпас отличается точностью и поражает броню машин сверху.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В Сети появились фотографии обломков франко-датских снарядов противотанковой артиллерии 155 BONUS. Они доказывают поставку боеприпасов в Украину. Это первое свидетельство того, что применяют их в боевых действиях.

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155 BONUS - это боеприпасы с высокой точностью и малым побочным уроном, предназначенные для поражения бронированной техники. Они были разработаны совместно компаниями Bofors из Швеции и Nexter из Франции. Этот боеприпас содержит два боеприпаса с сенсорным взрывателем и ударным ядром EFP.

Снаряд использует формируемый взрывом поражающий сердечник (EFP), ударное ядро. Снаряд обладает гораздо большой пробивной способностью брони. Кроме того, Bofors/Nexter 155 BONUS является точным оружием, поскольку он находит свои цели с помощью трех многодиапазонных ИК-датчиков и системы LIDAR.

LIDAR Light Detection and Ranging- это технология измеряет расстояние до объекта противника по скорости, с которой отраженный свет от объекта возвращается в устройство. LIDAR используется в навигационном управлении дронами во время их полетов над Марсом.

Принцип работы Bofors/Nexter 155 BONUS следующий: выстрел BONUS производится из стандартной нарезной 155-мм артиллерийской системы калибра 155 мм. Боеприпас движется по параболе на расстояние до 35 километров. Таймерный взрыватель поджигает эжекторную ракету в носовой части, которая выстреливает из корпуса снаряда два боевых элемента с ИК-наведением .

Отделившись, боевые элементы падают в сторону цели. Корпус и носовая часть снаряда падают на землю. Боевые элементы разворачивают винглеты (лопасти крыльчатки) на высоте 180-170 метров и медленно вращаясь со скоростью 900 об/мин, опускаются со скоростью 44-46 метров в секунду над предполагаемым объектом. Во время полета датчики боевых элементов сканируют цели. При обнаружении необходимого объекта боевой элемент сравнивает его с базой данных. Если найденный объект заложен в базе данных, боевой элемент инициализирует свою полезную нагрузку, создавая высокоскоростной снаряд взрывной формы, который поражает бронированную цель сверху. Высокоскоростной ударный элемент проникает в корпус и нейтрализует объект.

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