Украине передадут 15 автомобилей с зенитными установками на базе пулеметов КПВ и внедорожника Тойота.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Чехия была одной из самых активных стран в поддержке украинских военных пожертвованиями и продажей оружия и боеприпасов. Стартовавшая новая компания переосмысливает концепцию военной помощи. Вместо того чтобы делать пожертвования и ждать, пока правительство согласится на поддержку оружием, краудфандинг призывает сторонников помочь укрепить украинскую армию путем онлайн-покупки оборудования и оружия. Новая краудфандинговая кампания успешно собрала новые средства на закупку 15 мобильных систем ПВО малой дальности «Виктор» для украинской армии.

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В основе «Виктор» лежит гражданское шасси пикапа Toyota, оснащенное модернизированным вариантом чешской зенитной пулеметной установки ZPU 2 (ЗПУ 2) с парой пулеметов. Конструкция разработана чешской оборонной компанией Excalibur Army. ЗПУ 2 представляет собой буксируемое зенитное орудие на базе советского крупнокалиберного пулемета 14,5×114 мм КПВ. Пулемет КПВ использует патроны калибра 14,5×114 мм для уничтожения объектов находящихся в воздухе и объектов находящихся на земле. Дульная энергия пулемёта КПВ достигает 31 кДж. Пулемет обеспечивает отличный прицельный огонь и способен уничтожать летящие объекты на высоте до 2х километров. «Виктор» имеет возможность вести прицельную стрельбу ночью.

Скорострельные (550-600 выстрелов в минуту) 14,5-мм пулеметы имеют боекомплект из 300 патронов в лентах в коробках магазинах и еще 300 патронов в лентах в коробках непосредственно на лафете орудия, с дополнительными патронами, перевозимыми в ящиках в машине.

При наличии опытного стрелка, пулемет КПВ весьма эффективен против небольших дронов и других низколетящих летательных аппаратов, а также бронированных автомобилей, вражеских укреплений, эффективен против легких укреплений и групп пехоты. Установка ПВО смонтирована на внедорожник Toyota, подвергнувшийся доработке с модифицированной подвеской и специальным блоком, позволяющим вести стрельбу непосредственно с внедорожника.

Двигатель объемом 4 литра в сочетании с полным приводом позволяет перемещаться по пересеченной местности.

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