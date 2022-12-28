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StarShield - новый спутниковый проект Илона Маска и армии США, следующий уровень Starlink
Надежда человечества Starlink превращается в военную угрозу человечеству. Новый проект Starshield грозит доминированием США в космосе.
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Новый проект SpaceX под названием Starshield, имеет военное направление и будет работать на Пентагон и специальные службы США.

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Starlink, детище Илона Маска сулило жителям Земли революционные планы по строительству технически совершенной сети с доступным для абсолютно всех жителей Земли Интернетом на хороших скоростях.

Не все верили в техническую реализацию вывода на орбиту такого громадного количества спутников. Не верили, что при выводе полного количества спутников они не создадут помехи в космосе для других спутников и космических телескопов. Наконец-то счастье наступило для жителей земли. Но, не успела улыбка сойти с лица среднестатистического жителя Земли, как детище Илона Маска начало превращаться в подручного армии США,

Starlink

Весь радужный проект закончился работой сети Starlink на военные нужды армии США. Надвигающееся превращение Starlink в милитаризированный проект Starshield очевидно демонстрирует планы США по военному доминированию в космосе.

Интернет-спутники SpaceX Starlink были использованы украинскими военными в оперативно-тактических целях. Ценность низкоорбитальных спутников для своевременной передачи информации в военных целях трудно переоценить. Спутники SpaceX Starlink широко используется военными базами США в Европе и в Африке.

Возможно, именно использование таким образом сети SpaceX Starlink на Украине подтолкнуло спецслужбы США заключить контракт со SpaceX, а далее продолжить проект Илона Маска уже под другим именем Starshield.

Starshield

И это не просто смена вывески. Коренное отличие в целях проектов. Starlink изначально был разработан для коммерческих услуг, в то время как Starshield изначально был разработан военных целей США.

Под вывеской проекта планируется вывод в космос «полезной нагрузки в интересах Пентагона.  Очевидно какие-то шпионские модули или какое-то оружие, например, лазерное. Проект будет представлять собой отточенный инструмент по сбору и передаче разведданных. И это как-то не особо радует жителей других стран.

Проект Starshield будет технически более совершенен и с большим количеством функций. В частности проект отличает высокая защита от взлома и лазерные информационные каналы между спутниками. По факту сеть будет следить за всеми, у кого есть хотя бы сотовый телефон. А вы ничего не сможете узнать о следящем за вами Starshield. Будет осуществляться повсеместный перехват информации по всей планете 24 часа в сутки. Даже если кому-то удастся сбить пару-тройку спутников - это никак не повлияет на работоспособность проекта. Оставшиеся спутниковые аппараты перераспределят все рабочие нагрузки на себя. Starshield принесет США большое преимущество с точки зрения наблюдения, сбора разведданных и борьбы с противниками. Возможны различные применения проекта Starshield, от проведения нейтрализации каких-то центров обработки данных вплоть до наведения и корректировки полетов ракет с ядерными боеголовками. И в случае конфликта это космическая группировка останется одна и единственная на орбите, устранив всех конкурентов.

По факту, это ползучая милитаризация космоса. Очевидно, что этот проект вызывает тревогу многих стран и нужны какие-то меры противодействия.

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#starlink #starshield
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