Устройство отличается хорошими характеристиками и предназначается снайперским подразделениям.

Компания Safran поставит Австралийским Силам Обороны компактный многофункциональный инфракрасный бинокль JIM.

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Safran Electronics & Defense Australasia Pty Ltd подписала контракт с австралийской оружейной компанией NIOA на поставку более ста биноклей JIM Compact для снайперского вооружения. Эта поставка расширит присутствие производителя инфракрасных биноклей на рынке Австралии. В соответствии с контрактом LAND 17 Phase 2 компания уже поставила 250 комплектов биноклей различным силовым структурам Австралии.





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Бинокль Safran JIM Compact способен вести наблюдение в дневном свете, в условиях низкой освещенности и в инфракрасном диапазоне ночью. Применение Safran JIM Compact обеспечивает хорошие разведданные и помогает принятию решений в режиме реального времени. Safran JIM Compact поможет улучшить возможности снайперских подразделений и получить нужную информацию в любое время дня и ночи. При весе менее двух килограммов, включая батарею, JIM Compact компактен, с долгим времени работы от батареи и требует минимальной подготовки снайпера для начала работы с ним. Бинокль предназначен для дневных и ночных боевых операций. Он включает в себя охлаждаемый тепловой детектор для расширенных диапазонов, дневной канал HD, лазерный дальномер, блок обработки изображений и может выводить данные и видео на другие снайперские устройства. Благодаря функции «Дальнобойный снайпер» (TELD), бинокль JIM Compact значительно, с 20 до 90%, увеличивает вероятность попадания по движущимся целям. Режим TELD позволяет освободить снайпера от умственных вычислений, выполняет расчеты поправок, выводит их на дисплей и позволяет очень быстро поразить движущуюся цель.