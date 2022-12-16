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На Украину может быть поставлен высокоэффективный французский зенитный комплекс SAMP-T "Мамба"
Французско-итальянский комплекс ПВО отличается хорошими заявленными характеристиками. Однако у него есть некоторые проблемы с поставкой боеприпасов.
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Украинские С-300 уже не могут противостоять угрозам, как это было несколько месяцев назад. Комплексы выходят из строя, а у немногих оставшихся систем ПВО заканчиваются ракеты. Украина нуждается в боеприпасах больше, чем в системах ПВО.

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Франция и Италия рассматривают возможность поставки европейской системы ПВО SAMP-T, известной под прозвищем «Мамба». Система «кусается» быстро и много раз. Комплекс запускает до десяти ракет за несколько секунд и может поражать 10 целей одновременно, а также делать все это в режиме вращения на 360 градусов. Некоторые эксперты считают, что SAMP-T лучше американской системы Patriot. Особенно после провалов Patriot на Ближнем Востоке и неспособности обеспечить более 50% перехват ракет и беспилотников, произведенных в Иране и поставленных йеменским хуситам.
Поставка SAMP-T на Украину обсуждается не в первый раз. Полтора месяца назад были сообщения, что Италия готова поставить систему ПВО на Украину. Но поставка зависит не от Рима, а от Парижа. Франция является ведущей страной по производству комплекса.
Однако теперь ясно, что обе страны приняли предложение Украины. Таким образом, Франция и Италия гарантируют, что поставка будет обсуждаться. Получит ли Украина в итоге «европейскую мамбу», станет ясно в ближайшее время.
Если это произойдет, то все равно остается основная проблема – поставка боеприпасов. Ни Италия, ни Франция не могут поставлять в нужных объемах ракеты для SAMP-T. Т.е. боеприпасы будут поставлены в ограниченном количестве. Это означает, что SAMP-T будет развернут не на линии фронта для обеспечения воздушного прикрытия армейских частей, а, скорее всего, на окраинах крупных городов или в регионе, где расположен критически важный энергетический объект или центр обработки данных, или еще что-то значимое.
Управлять данным комплексом ПВО непросто, наоборот – он считается даже более сложным, чем Patriot. Таким образом, возникает следующий вопрос – кто будет управлять этой системой? Конечно, требуется обучение персонала. Это возможно, но в этом случае потребуются месяцы от обучения операторов до доставки и развертывания комплекса. Неизвестно, насколько необходима будет эта система в последующий период. Для более эффективной работы SAMP-T может потребоваться командировка специалистов стран-производителей в страну размещения.
«Европейская мамба» является частью единой системы ПВО НАТО в Европе. Тем не менее Франция и Италия не обязаны запрашивать разрешение любой другой страны-члена НАТО, если они решат поставить SAMP-T на Украину. SAMP-T предназначен как для охраны войск и механизированных соединений на марше, так и для прикрытия стратегически важных стационарных объектов.
Аппараты могут сбивать самолеты, БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические ракеты, на расстоянии от 15 до 35 километров при любых погодных условиях.
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