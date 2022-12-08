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Австралия собирается сформировать четвертую эскадрилью американских истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II. Таким образом, ожидается, что Королевские ВВС Австралии будут иметь в общей сложности 96 истребителей. Австралия является не только покупателем, но и промышленным партнером Lockheed Martin в программе F-35. История Австралии с F-35 началась двадцать лет назад – в 2002 году. В качестве партнера в программе F-35 Австралия обязалась потратить более 16 миллиардов долларов на приобретение не менее 76 истребителей. На сегодняшний день 54 истребителя уже поставлены Lockheed Martin в Австралию. 2023 год — крайний срок, установленный австралийским правительством для приведения всех 54 истребителей в боевую готовность.

Однако в Австралии уже проходит эйфория от приобретения первых истребителей, и возникают проблемы с эксплуатацией. Правительственная программа по формированию четвертой эскадрильи [всего 96 F-35] первой попала под пристальный взгляд экспертов. Самый уважаемый военный эксперт Австралии и военный аналитик страны с 1970-х годов, г-н Брайан Тухи не согласен с намерениями правительства. Тухи утверждал, что Австралия должна потребовать возврата суммы, предоставленной на сегодняшний день для покупки F-35.

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Причин несколько. В первую очередь – стоимость обслуживания. Каждый австралийский F-35 проводил в воздухе на 23% меньше времени, чем планировалось. В ближайшие три года эта тенденция сохранится. Это означает большее время простоя на местах, чем ожидалось, и увеличение затрат на техническое обслуживание и хранение. Австралия должна потратить 11 миллиардов долларов на поддержание своего авиапарка Lockheed Martin F-35A Lightning II до 2053 года.

Это сразу же вызывает вопрос: если причиной меньшего количества летных часов являются проблемы с техническим обслуживанием, сколько еще миллиардов должен будет заплатить австралийский налогоплательщик, чтобы обеспечить эксплуатацию самолетов до 2053 года?

Эксперты описывают покупку F-35 Австралией как полную катастрофу. Одним из примеров является то, что первые два истребителя, приобретенные в 2013 году за 280 миллионов долларов, настолько стары, что их нельзя модернизировать, согласно текущей конфигурации Lockheed Martin.

Энтони Галлоуэй, австралийский военный журналист, нарисовал еще более мрачную картину. По его словам, австралийский F-35 совершенно не удовлетворяет потребности Австралии. Примером может служить потенциальное противостояние с Китаем. Австралийский F-35 не может достичь Южно-Китайского моря, если он не дозаправляется в полете. Т.е. при радиусе боевого действия 1 000 км, для достижения максимума 1 500 км нужно дозаправляться. Это означает размещение в воздухе танкеров, которые являются легкими целями в случае возникновения конфликта с Китаем.

Галлоуэй даже идет дальше в своем анализе, утверждая, что фактическая дальность полета самолета составляет 500 км во время боя, так как ему нужно будет регулировать тягу, ускоряться или замедляться. При форсировании и разгоне во время боя расходуется гораздо больше топлива, что автоматически уменьшает дальность хода.

Другие местные военные эксперты говорят, что разрекламированный «сверхзвуковой» вариант не соответствует действительности, так как при такой скорости [1,6 Маха] самолет может двигаться всего за 90 секунд. По истечении этих 90 секунд пилот F-35 должен замедлиться.Есть и другие проблемы. Например, пишут австралийские аналитики, австралийский F-35 использует программное обеспечение Block 3F. Это цифровая электронная система, разработанная и изготовленная Lockheed Martin. Обслуживание и обновление этой операционной системы намного более трудоемкое и дорогое, чем конкурирующие системы. Это мнение является не просто комментарием австралийского аналитика, но и комментарием высокопоставленного американского офицера.

В прошлом году генерал-лейтенант С. Клинтон Хиноте, заместитель начальника штаба ВВС США, выразил серьезную обеспокоенность по поводу программного обеспечения Block 3F, заявив: «В прошлом году генерал-лейтенант С. Клинтон Хиноте, заместитель начальника штаба ВВС США, выразил серьезную обеспокоенность по поводу программного обеспечения Block 3F, заявив: «Это программное обеспечение, которое выходит из строя прямо сейчас, не является хорошим помощником истребителю в противостоянии с Китаем». Отношение к Block 3F становится еще более мрачным после того, как на заседании Палаты Представителей Конгресса США 22 апреля 2021 года прозвучала такая оценка:- «программное обеспечение Block 3F, которое является основой для Block 4 - это многолетнее лоскутное одеяло из неэффективного и плохо спроектированного программного кода, который был спешно разработан, чтобы сохранить график написания, не пройдя тщательного и полного тестирования, чтобы найти и исправить недостатки перед отправкой. И это приводит к значительным проблемам с программным обеспечением в то время, когда проблемы обнаруживаются в полевых условиях.