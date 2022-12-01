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Ядерная субмарина США Virginia USS Mississippi (SSN 782) зашла на военную базу ВМС Австралии

ВМС США будет проводить учения и экскурсии на субмарину для укрепления связей союзников.
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Военно-морской флот США объявил, что подводная лодка Virginia USS Mississippi (SSN 782) прибыла 28 ноября на военно-морскую базу Королевских ВМС Австралии Стирлинг (HMAS Stirling), Австралия, для запланированного визита.

 Подводная лодка USS Mississippi (SSN 782) посещает военно-морскую базу Королевского Военно-Морского Флота Австралии Стирлинг (HMAS Stirling Naval Base), чтобы улучшить взаимодействие, коммуникацию и укрепить отношения между странами-единомышленниками.

Во время визита в порт субмарина USS Mississippi (SSN 782) проведет учения по взаимодействию с личным составом Королевского Военно-Морского флота Австралии.

После прибытия подлодки "USS Mississippi (SSN 782)" командир группы подводных лодок контр-адмирал Рик Сейф, командир субмарины Mississippi коммодор Эдвард Барри и генеральный консул США Сириана Наир приняли участие в пресс-конференции, посвященной прибытию подводной лодки на военно-морскую базу Королевского Военно-Морского Флота Австралии Стирлинг.

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“Союз между Австралией и Соединенными Штатами давний, он прочен и нерушим”, - сказал Рик Сейф. “Эти учения улучшают нашу общую готовность к взаимодействию в подводном пространстве и надежное совместное сдерживание ”.

Во время стоянки в порту на подводной лодке будут организованы экскурсии для местных высокопоставленных лиц и представителей средств массовой информации. Экипаж также планирует поработать волонтерами в местном австралийском центре спасения дикой природы. Во время своей возможности покинуть подводную лодку подводники с нетерпением ждут возможности насладиться заслуженным отдыхом и посетить туристические достопримечательности города Перт. 

“Соединенные Штаты и Австралию связывает крепкая дружба, и мы рады сотрудничать с нашими союзниками для укрепления безопасности и стабильности во всем регионе”, - сказал коммодор Эдвард Барри, командующий USS Mississippi (SSN 782). “Кроме того, моя команда стремится насладиться пляжами, ресторанами и гостеприимством Перта”.

 USS Mississippi (SSN 782)" - одна из шести быстроходных подводных лодок класса "Вирджиния" (Virginia), базирующихся в Перл-Харборе, Гавайи. Подводная лодка имеет длину 115 метров (377 футов), водоизмещение 7800 тонн и вооружена торпедами и ракетами "Томагавк". Она обладает способностью высадки подразделений для решения специальных боевых задач.

Подводные лодки класса "Вирджиния" (Virginia) предназначены для широкого спектра операций в открытом океане и на побережье. Они были задуманы как менее дорогая альтернатива подводным лодкам класса "Seawolf"(Морской волк), спроектированным в эпоху холодной войны и заменяют устаревшие подводные лодки класса "Los Angeles" (Лос-Анджелес), 29 из которых уже выведены из эксплуатации.

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