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Как получить подробный отчет о заряде батареи в Windows 11 и как его прочитать

По мере старения вашего ноутбука вы заметите снижение емкости батареи вашего ноутбука, и это нормально. Однако вам нужно знать насколько она деградировала за эти годы
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Время автономной работы на вашем ПК с Windows 11 будет во многом зависеть от ваших вариантов использования. Но независимо от вашего режима использования литий-ионные элементы не могут оставаться как новые вечно — они постоянно деградируют с момента, когда вы впервые включили свой ноутбук.
И если вы не разбираетесь в технике, велика вероятность, что вы не знаете, как создать отчет о состоянии батареи в Windows 11. Эта статья поможет вам не только найти отчет о состоянии батареи, но и научит вас интерпретировать данные в этом отчете.
Но прежде чем слишком увлекаться шагами, вы должны убедиться, что ваш ноутбук точно показывает состояние заряда батареи. И для этого вам необходимо откалибровать старую батарею. Это очень просто — вам нужно зарядить аккумулятор до 100 процентов и держать его таким образом в течение двух-трех часов. Теперь отключите зарядное устройство, а затем используйте ноутбук, пока его батарея не разрядится до 0 процентов. Затем продолжайте заряжать устройство, пока процент заряда батареи не достигнет 100. Поздравляем! Теперь батарея вашего ноутбука откалибрована. Теперь вы готовы создать отчет о состоянии батареи, выполнив следующие действия.
Получите отчет о состоянии батареи в Windows 11

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1. Нажмите клавишу Windows на клавиатуре и введите Командная строка (Command Prompt).
2. Нажмите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) командную строку, а затем выберите Запуск от имени администратора (Run as administrator).
3. Введите следующую команду в командной строке:
    powercfg /batteryreport
4. Нажмите Enter

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Примечание: вышеупомянутые шаги также работают на ноутбуках с Windows 10. Итак, если вы все еще используете Windows 10, вам не нужно беспокоиться о том, будет ли она работать.
Ваш отчет о состоянии батареи теперь создается в виде HTML-файла и сохраняется в папке на вашем компьютере. Окно командной строки покажет вам точное местоположение файла, чтобы вы могли быстро найти отчет. HTML-файл откроется в вашем веб-браузере по умолчанию, предоставляя вам подробный отчет об использовании батареи и ее предполагаемой емкости.

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Очень важно знать, как читать отчет о состоянии батареи. Двумя наиболее важными точками данных являются следующие:
1. Расчетная емкость: это то, сколько энергии (например, 45 200 мВтч - милливатт в час) ваш ноутбук предназначен для хранения.
2. Емкость при полном заряде: это то, сколько емкости аккумулятора (например, 32 620 мВтч) осталось в настоящее время.
Полная зарядная мощность будет меньше проектной, но самая важная часть - это когда это должно стать причиной для беспокойства. Полная зарядная мощность должна составлять не менее 50 процентов от проектной мощности. Если это что-то меньшее, подумайте о замене батареи на новую или покупке нового ноутбука, если ваша система уже довольно старая.
Рекомендуется проводить калибровку аккумулятора раз в два-три месяца, чтобы убедиться, что он остается исправным на протяжении всего срока службы.

Отчет об заряде батареи также содержит другие важные данные, включая недавнее использование, то, как батарея разрядилась за последние семь дней, историю использования и многое другое. Эти точки данных не требуют пояснений, и вы можете интерпретировать эти данные по своему усмотрению.

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