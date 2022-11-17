Корабль отличается рядом усовершенствований, повышающих его боеспособность. Авианосец USS Gerald R. Ford сменил ветерана USS Enterprise (CVN-65), служившего США 51 год

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USS Gerald R. Ford на якоре в Соленте

“Самый крутой” военный корабль в мире пришвартовался у южного побережья Англии. 333-метровый авианосец USS Gerald R. Ford, который является новейшим и крупнейшим авианосцем в американском флоте и самым большим в мире, бросил якорь в Соленте недалеко от Госпорта, Хэмпшир.

Военный корабль водоизмещением 100 000 тонн, который примерно на 50 метров длиннее HMS Queen Elizabeth Королевского флота, посещает Великобританию в рамках своего первого визита в зарубежный порт за пределами Северной Америки. Огромная летная палуба заполнена более чем 40 самолетами, в том числе десятками истребителей F-18.

Капитан Пол Ланзилотта, командир военного корабля, который является первым в новом классе авианосцев, сказал: “Этот корабль крутой, я просто скажу так. Это действительно отличная система систем, высокие технологии повсюду, куда бы вы ни ступили на этом корабле”. Среди технологических новшеств на корабле - 11 усовершенствованных оружейных лифтов (AWE), которые используют электромагнетизм для ускорения пополнения запасов истребителей. Подъемники могут перевозить 24 000 фунтов груза на скорости, большей, чем предыдущие американские авианосцы класса "Нимиц".

Корабельная система плазменно-дугового уничтожения отходов (PAWDS) также была разработана для повышения ее экологических характеристик, сжигая до 3000 фунтов мусора при температуре 5000 C, что означает, что 100 фунтов отходов могут быть уменьшены до 1 фунта. Авианосец, который был спущен на воду в ноябре 2013 года, прибыл 4 октября из Норфолка, штат Вирджиния и проводит учения с союзниками по НАТО, включая Канаду, Испанию, Данию, Нидерланды и Германию. Ожидается, что "Форд", который сопровождается авианосной ударной группой вспомогательных военных кораблей, вскоре покинет Великобританию, чтобы продолжить операции в Атлантике