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Самолет Roc компании Stratolaunch несет первый испытательный корабль Talon-A во время восьмого летного испытания 28 октября 2022 года.
14 ноября 2022 года американская венчурная аэрокосмическая компания Stratolaunch объявила о заключении контракта с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) на поддержку летных испытаний первого одноразового гиперзвукового испытательного аппарата Talon-A TA-1. Stratolaunch ожидает полета TA-1 в первом квартале 2023 года.
Запущенный с самолета Roc, Talon-A представляет собой автономный испытательный стенд с ракетным двигателем с возможностью летать на различных гиперзвуковых профилях полета, неся на борту различную полезную нагрузку. Первый аппарат Talon-A представляет собой расходную конфигурацию (невозвращаемый аппарат). Следующее поколение аппаратов Talon-A будет способно к многоразовому гиперзвуковому полету.
«Мы рады, что AFRL решила поддержать полет нашего первого гиперзвукового корабля, и нам понравилось работать с уважаемой командой», - сказал д-р Закари Кревор, главный исполнительный директор Stratolaunch. Stratolaunch может предоставлять услуги по летным испытаниям AFRL и другим клиентам в ближайшем будущем.
Направление работы компании Stratolaunch заключается в продвижении высокоскоростных технологий посредством инновационного проектирования, производства и эксплуатации аэрокосмических аппаратов мирового класса