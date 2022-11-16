Полет первого гиперзвукового самолета компании Stratolaunch

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

реклама

Самолет Roc компании Stratolaunch несет первый испытательный корабль Talon-A во время восьмого летного испытания 28 октября 2022 года.

14 ноября 2022 года американская венчурная аэрокосмическая компания Stratolaunch объявила о заключении контракта с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) на поддержку летных испытаний первого одноразового гиперзвукового испытательного аппарата Talon-A TA-1. Stratolaunch ожидает полета TA-1 в первом квартале 2023 года.

Запущенный с самолета Roc, Talon-A представляет собой автономный испытательный стенд с ракетным двигателем с возможностью летать на различных гиперзвуковых профилях полета, неся на борту различную полезную нагрузку. Первый аппарат Talon-A представляет собой расходную конфигурацию (невозвращаемый аппарат). Следующее поколение аппаратов Talon-A будет способно к многоразовому гиперзвуковому полету.

«Мы рады, что AFRL решила поддержать полет нашего первого гиперзвукового корабля, и нам понравилось работать с уважаемой командой», - сказал д-р Закари Кревор, главный исполнительный директор Stratolaunch. Stratolaunch может предоставлять услуги по летным испытаниям AFRL и другим клиентам в ближайшем будущем.

Направление работы компании Stratolaunch заключается в продвижении высокоскоростных технологий посредством инновационного проектирования, производства и эксплуатации аэрокосмических аппаратов мирового класса

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр



