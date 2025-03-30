Батарея обеспечивает дальность поездок до 120 км без подзарядки.

Компания PVY представила складной электровелосипед Z20 Pro Evo, который можно охарактеризовать как модернизированный вариант предшественника - Z20 Pro. Z20 Pro Evo обладает большей дальностью поездок, по цене сравнимой с Z20 Pro. Новинкой в конструкции Z20 Pro Evo стал датчик крутящего момента, который заменил датчик частоты вращения педалей на его предшественнике.

Z20 Pro Evo оснащен мотор-ступицей мощностью 250 Вт с пиковой мощностью, скорость которого ограничена программным образом до 25 км/ч, но он может быть разблокирован до полной мощности в 500 Вт и крутящего момента в 50 Н*м. Питание осуществляется от встроенной в алюминиевую раму батареи 36 В емкостью 14,5 А*ч, которая дает дальность поездок до 120 км без подзарядки.

Для выбора скоростей PVY оснащает велосипед 7-ступенчатой коробкой передач. Z20 Pro Evo ездит на 20х 2,125 дюймовых колесах и имеет максимальную грузоподъемность 150 кг, включая сам велосипед. Вместе с аккумулятором вес велосипеда составляет 22,5 кг. В стандартную комплектацию входит стальная задняя багажная стойка с максимальной грузоподъемностью 25 кг, пластиковые крылья спереди и сзади, светодиодная фара, задний фонарь (который загорается при торможении) и дисплей.

Велосипед отличает амортизационная вилка, эргономичное седло. Z20 Pro Evo оснащен тремя режимами езды. Предусмотрена «дроссельная заслонка» с рукояткой управления на руле. Z20 Pro Evo доступен для предварительных заказов по цене 799 евро.