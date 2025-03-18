Разработка этой машины позиционирует индийскую компанию Pravaig Dynamics как ключевого игрока на мировом рынке военной техники и электромобилей.

Индийский электрический тактический вездеход VEER впервые прошел военные испытания, чтобы оценить его потенциал для использования в обороне. Испытания начались после того, как эта машина и ее производитель Pravaig Dynamics были выбраны в качестве лауреата престижной премии iDEX от Министерства обороны Индии. Премия iDEX присуждается в знак признания и поддержки новаторов, которые разрабатывают передовые решения для Вооруженных сил Индии. Лауреаты получают финансирование для реализации этих инноваций.

По данным Pravaig Dynamics, VEER прошел всесторонние полевые испытания на различных участках местности и высотах, продемонстрировав свою адаптивность и надежность в различных условиях. Компания пока не раскрывает результаты военных испытаний или дальнейшие шаги по интеграции автомобиля в вооруженные силы Индии.

Тактический вездеход VEER спроектирован как малозаметная и универсальная платформа, предназначенная для выполнения важных задач, включая передовое патрулирование, сбор разведывательной информации. Благодаря мощной трансмиссии автомобиль способен выдерживать суровые условия эксплуатации. Одной из отличительных особенностей VEER является его ремонтопригодность в полевых условиях, что позволяет быстро проводить техническое обслуживание и ремонт в полевых условиях эксплуатации. Это сводит к минимуму время простоя и повышает готовность автомобиля к работе.



VEER оснащен системой защиты данных, которая обеспечивает полный контроль над собираемыми данными, защищая их от внешнего вмешательства.