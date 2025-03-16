Решение об учреждении зоны сверхнизкого уровня загрязнения было сделано после пары катастрофических месяцев для Лондона с точки зрения качества воздуха.

Лондон опубликовал отчет, где говорится о резком снижении уровня загрязнения воздуха после расширения зоны сверхнизкого уровня загрязнения ULEZ, за посещение которой транспортными средствами, загрязняющими окружающую среду, приходится платить сбор за проезд.

Плата составляет 12,50 фунтов стерлингов в день, и это ограничение действует 24 часа в сутки. Впервые налог на въезд был учрежден при нынешнем мэре Лондона Садике Хане в 2019 году. Хотя в 2019 году зона охватывала только центр Лондона, в 2021 и 2023 годах Хан расширил ее, и теперь она охватывает весь Большой Лондон, где проживает около 9 миллионов человек.

Ограничения требований ULEZ преодолевают большинство автомобилей с дизельным и бензиновым двигателем, выпущенные за последние 10 и 20 лет, соответственно. Кроме того, существуют льготы для транспортных средств доставки, автобусов.

В отчете отмечается, что два наиболее опасных аспекта выбросов автотранспорта – оксиды азота, которые ответственны за образование смога, и PM2,5, представляющие собой крошечные частицы, раздражающие легкие, – сократились почти на треть по сравнению с тем, что было бы, если бы зона ULEZ не была внедрена, всего за несколько лет, прошедших с момента ее создания.

Уровень NO2 в окрестностях Лондона снизился на 27%, а PM2,5 - на 31%. В центре Лондона, наиболее густонаселенном районе, уровень NO2 снизился на 54%.