Производитель позиционирует новинку как модель пятого поколения. Максимальная нагрузка на электровелосипед, в котором много карбона, составляет 120 кг.

Работы над этой моделью производились в кооперации с компанией Rotwild. Конструкцию модели пятого поколения для городской езды и легкого бездорожья отличают некоторые новшества. В частности производитель использует вилку амортизационного типа Fox Float, дающей ход подвеске 120 мм, а задняя подвеска с ходом 100 мм выполнена на базе амортизатора того же бренда Fox Float. Руль и шток выполнены из карбона.

Модель обладает рамой, выполненной из карбона, и с учетом этого весит 21,60 кг. Велосипедист получает в свое распоряжение 12 скоростной переключатель XT Di2 бренда Shimano и привод EP801 тоже Shimano (крутящий момент 85 Ньютон-метр). Производитель предлагает аккумуляторы версий 504,0 Ватт*час и 630,0 Ватт*час.

Штатно новинка оснащена карбоновыми колесами Xentis. Для торможения производитель выбрал тормозную систему MT 7 бренда Magura, использующую гидравлику с роторами 203/180 мм. Для размера S производитель использует покрышки 27, 5 дюйма Schwalbe. А для других размеров идут те же покрышки, но уже 29 дюймов.

Осветительное оборудование модернизировано, установлены фара Starstream X Pro от Supernova и задний светильник BeSeen от BeSeen. Задний светильник имеет немецкий сертификат STVZO.

Цена на сайте производителя — 10 тысяч 920 долларов США.